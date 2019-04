Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ La fede al dito scatena i fan: caos sul web

Negli ultimi giorni il gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino è particolarmente acceso. Si parla del loro ritorno di fiamma ma anche di questioni giudiziarie che li vedrebbero colpevoli di aggressione ai danni di paparazzi. Si sa però che ad incuriosire maggiormente il pubblico amante del gossip e i fan del ballerino e della showgirl argentina è la loro complicata situazione sentimentale. I due sono tornati davvero insieme? La Rodriguez alla redazione di “Chi”, solo qualche giorno fa, ha ricordato come lei e Stefano fossero solo momentaneamente separati: il divorzio, infatti, non è mai arrivato. Così la showgirl e il ballerino hanno deciso di riprovarci e di festeggiare a Napoli. Cosa che spiega il perché sia Belen che Stefano De Martino siano tornati ad indossare la fede nuziale.

BELEN E STEFANO DI NUOVO UNA COPPIA: FAN SCATENATI

Sono molti i telespettatori di Made in Sud che hanno infatti notato, durante la puntata di lunedì scorso, che Stefano De Martino portasse la fede. Un dettaglio importante, che è stata la conferma che tutti aspettavano sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. D’altronde, la coppia ormai non si nasconde più: gli avvistamenti si susseguono e sono sempre più affettuosi. Intanto sui profili Instagram di Belen e Stefano, l’affetto e la gioia dei fan è alle stelle. Tantissime le persone felici del fatto che siano tornati ad essere una coppia; ecco infatti alcuni commenti: “State facendo a Santiago il regalo più bello per il suo sesto compleanno!”; “Vedo un padre, una madre e un bambino felice. Il resto non conta.”; “sono contenta che siete tornati insieme. Il tempo aggiusta sempre tutto. Basta solo imparare ad aspettare.”

