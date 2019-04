Giuseppe Zeno a Vieni da me/ “Feeling con Vittoria Puccini sul set. Mia moglie…”

Protagonista maschile della nuova fiction di Raiuno “Mentre ero via” che, dopo il successo ottenuto con la prima puntata tornerà in onda domani, in prima serata, con il secondo appuntamento, Giuseppe Zeno si racconta a Vieni da me. Dopo aver aperto i cassetti di Debora Caprioglio, Caterina Balivo ospiterà l’attore, amatissimo dal pubbico e molto apprezzato anche dagli addetti ai lavori. Oltre ad aver lavorato in tante fiction di successo come “Squadra antimafia”, “Il clan dei camorristi”, “Il paradiso dee signore”, “Scomparsa” e “Tutto può succedere”, solo per citare qualche titolo, Giuseppe Zeno lavora molto anche a teatro e a cinema. Con Vittoria Puccini, protagonista femminile di “Mentre ero via”, però, non aveva mai lavorato. Tra i due attori, però, è subito nato un bel feeling professionale: “Mi sono trovato molto bene con Vittoria Puccini. Era la prima volta che recitavamo insieme e sono stato felice di aver avuto questa opportunità. Anche perché per un attore cambiare spesso le persone con cui lavora è importane, anzi, fondamentale”, ha spiegato a DiPiù Tv.

Giuseppe Zeno, l’amore per la moglie Margareth Madè e la figlia Angelica

Non c’è solo il lavoro nella vita di Giuseppe Zeno, ma anche una vita privata ricca d’amore. Sposato con la bellissima collega Marghareth Madè, l’attore è anche papà di Angelica che, venuta al mondo l’8 novembre del 2017, ha cambiato totalmente la vita e le priorità dei due. Quando la bambina è nata, Giuseppe Zeno, su Instagram, citando Shakespeare, ha scritto: «Il mio cuore aveva mai amato? Occhi rinnegatelo, perché non ha mai conosciuto la bellezza fino ad ora». Quello tra Giuseppe Zeno e Marghareth Madè è un amore vissuto lontano dalle luci dei riflettori. Entrambi molto riservati, conducono una vita estramamente normale, condividendo alcuni momenti sui social. La coppia preferisce pubblicare soprattutto foto professionali, ma in alcuni casi, regala ai fans anche momenti del privato come ha fatto recentemente Giuseppe Zeno condividendo un selfie scattato in treno. Cliccate qui per vederlo.

