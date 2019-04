Paola Gassman a Vieni da me/ 50 anni d’amore con il collega Ugo Pagliai

Grandi attori nella nuova puntata di Vieni da me che torna in onda anche oggi, mercoledì 3 aprile, alle 14 su Raiuno. Caterina Balivo, infatti, incontrerà non solo Giuseppe Zeno e Deborah Caprioglio che aprirà i cassetti della sua vita, ma anche Paola Gassman, figlia del grande Vittorio e sorella di Alessandro, uno degi attori più amati del cinema itaiano. Cresciuta con il cinema e il teatro grazie al padre, anche Paola Gassman ha scelto la strada della recitazione. A differenza del fratello Alessandro, però, si è sempre dedicata al teatro condividendo, spesso, il palcoscenico con il marito Ugo Pagliai con cui forma una coppia non solo ne privato grazie ad un amore che dura ormai da 50 anni, ma anche sul palcoscenico. Un’unione solida quella di Paola Gassman e Ugo Pagliai come hanno raccontato loro stessi in una vecchia intervista.

Paola Gasman: l’amore con Ugo Pagliai

In un’intervista di coppia rilasciata ai microfoni di Retroscena, diversi anni fa, Paola Gassman e Ugo Pagliai raccontarono il loro grande amore. “Ammiravo la sua giovinezza. Io ero in accademia e lei frequentava il teatrino di via Vittoria e mi ricordo che era venuta a vedere le prove di uno spettacolo”, raccontava l’attore a Retroscena descrivendo anche i vestiti che la moglie indossava all’epoca svelando di aver capito subito che sarebbe potuta essere la donna della sua vita. Non è stato lo stesso, invece, per Paola Gassman: “io l’ho capito dopo. L’ho notato quando ci siamo incontrati sul lavoro, durante la mia prima scrittura e da lì a poco è iniziata la storia”. Ma qual è il segreto dell’unione di Paola Gassman e Ugo Pagliai? “Non pensare a quale possa essere, ma vivere le cose anche se sono convinta che ci voglia un impegno per poter mantenere i rapporti piacevolmente sani, però, non c’è un programma, un segreto o una bacchetta magica. Ci deve essere un grande amore, un grande affetto e una grande stima e saper affrontare insieme la quotidianità”, confessa Paola Gassman. Cliccate qui per vedere il video.

