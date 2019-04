Cake Star 2019 a Padova/ In sfida le pasticcerie Mazzari, Le Sablon e Racca

Cosa c’è di più dolce che trascorrere il venerdì sera in pasticceria? Anche oggi, 5 aprile, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento più dolce della televisione italiana, quello con Cake Star 2019 che sbarca a Padova. Nella città in cui si trova una delle università più antiche e famose nel mondo, Damiano Carrara e Katia Follesa, prima di andare alla ricerca della migliore pasticceria, visiteranno i luoghi più belli di Padova, chiacchierando anche con gli abitanti per scoprire costumi e tradizioni. Piacevole sarà l’incontro con un gruppo di studenti dell’università con cui i due giudici e conduttori di Cake Star 2019 trascorreranno del tempo tra una chiecchiera e un brindisi. Tutto, dunque, è pronto per la nuova puntata. Andiamo a scoprire, dunque, i segreti delle pasticcerie in gara.

CAKE STAR 2019 A PADOVA: LE PASTICCERIE IN GARA

Le pasticcerie Mazzari, Le Sablon e Racca di Padova sono le protagoniste della nuova puntata di Cake Star 2019. La pasticceria Mazzari di Enrico che ha ereditato l’attività dal nonno e ha l’aria da vero latin over. “Porto avanti la tradizione della pasticceria della mia famiglia iniziata cinquant’anni fa da mio nonno. Da buoni artigiani, prepariamo tutto noi. Vendiamo solo prodotti Mazzari. Non tradisco mai il cliente così come non tradisco mia moglie con cui sto da vent’anni. A Padova sono io la star della pasticceria perchè il mio obiettivo è far godere con i dolci“, dice il primo pasticcere in gara. Le Sabon di Luca è un’istituzione a Padova. Il pasticcere sostiene di essere il Gordon Ramsey della pasticceria. “Il nome è un omaggio ad una piazza di Bruxelles in cui ho lvorato in una pasticceria. Ho giocato per tanti anni a rugby e non mi è mai piaciuto perdere. A Padova sono io la star dea psticceria perchè non mollo mai“, spiega ik titolare della seconda pasticceria in gara. La terza pasticcera è Racca, fondata nel 1933, di Gianni che ha portato la pasticceria moderna a Padova e sostiene di preparare i dolci del futuro. “Da noi solo doci, niente salato. A Padova siamo l’eccellenza. I nostri dolci sono il trionfo dei sensi. Per noi l’estetica è tutto non solo nei doci, ma anche nel locale. A Padova sono io la star della pasticceria perchè i miei dolci saranno i classici del domani”.

CAKE STAR 2019: LA GARA

Anche a Padova, la sfida tra le tre pasticcerie in gara sarà divisa in due parti. La prima parte si baserà sul cabaret di dolci e sul pezzo forte. Giudici della sfida saranno Damiano Carrara che giudicherà anche la scelta delle materie prime e la presentazione del dolce, Katia Follesa che è una cliente speciale e gli altri pasticceri in gara. Alla seconda parte della sfida parteciperanno solo le due migliori pasticcerie che dovranno poi contendersi il titolo di migliore pasticceria di Padova preparando un dolce con ingredienti scelti da Damiano Carrara. Chi, dunque, porterà a casa vittoria e premio da 2mila euro da utilizzare per migliorare la propria pasticceria?



