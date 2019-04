Rosita Celentano nostalgica su Instagram/ Foto: “gran pezzo di gnocca” (Italia sì)

Rosita Celentano torna indietro di qualche anno e si mostra nostalgica del passato. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui sfoggia tutta la sua beezza non rinunciando, però, ad un pizzico di ironia. “Eh, lo so…gran pezzo di gnocca!” – esordisce così Rosita sul proprio profilo per poi aggiungere – “ovviamente il tempo ci modifica e un po’ ci dispiace, ma il giusto”. La figlia del Molleggiato, però, non teme il tempo che passa e mostra con orgoglio gli anni che hanno contribuito a renderla la donna forte, indipendente e sicura che è oggi. “Io ora punto tutto sulla simpatia” – spiega Rosita Celentano per poi ricordare l’appuntamento di cui sarà protagonista tra qualche ora a Italia sì- “oggi alle 18:00 circa in diretta su Rai 1 da Liorni, io e i miei capelli bianchi”.

Rosita Celentano, pioggia di complimenti per la figlia del Molleggiato

La foto pubblicata da Rosita Celentano su Instagram ha scatenato non solo i suoi fans, ma anche le colleghe che non hanno perso l’occasione per farle i complimenti per la bellezza che è oggi, nonostante non abbia più vent’anni. “Io ti ho vista bene da vicino e sei identica, solo con i capelli argentati che porti come la più gnocca delle donne” – scrive Clizia Fornasier che per il suo compeanno ha ricevuto una splendida dedica del compagno Attilio Fontana – ” Testarda, indomita e dolcissima. Tu non nascondi il tempo che passa. Vorremmo tutte quel coraggio e quell’amore per noi stesse”, ha aggiunto. Ana Laura Ribas, invece, ha scritto: “sempre tu”. Anche i fans sono d’accordo con quanto scritto daa Fornasier e dalla Ribas: “sempre bellissima”, “per me non sei cambiata per niente”, scrivono.







