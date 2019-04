SAPIENS, UN SOLO PIANETA/ Anticipazioni 6 aprile: il prossimo terremoto

Sabato 6 aprile, alle 21.40 su Raitre, torna l’appuntamento con la scienza e l’approfondimento di Sapiens, un solo pianeta che, attraverso un lungo viaggio, risponde alle domande più importanti sugli eventi che influenzano la vita sulla terra. L’acqua, i viaggi nello spazio dopo la prima volta che l’uomo ha messo piede sulla luna e l’evouzione dell’Homo Sapiens sono stati gli argomenti principali delle prime tre puntate della trasmissione di Raitre capace, nonostante l’agguerrita concorrenza, di convincere il pubbico. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 1.151.000 spettatori con il 5.78% nonostante la contemporanea messa in onda della prima puntata di Ballando con le stelle 2019 e del serale di Amici 18. Segno evidente che i programmi scientifici, se ben fatti, riescono a conquistare l’attenzione dei telespettatori. Di cosa, dunque, si occuperà Mario Tozzi nell’appuntamento odierno?

SAPIENS, UN SOLO PIANETA: IL PROSSIMO TERREMOTO

Sono passati esattamente sei anni da quando il terremoto colpì l”Abruzzo distruggendo L’Aquila. Era il 6 aprile 2009 e alle 3:32 L’Aquila fu svegliata da una scossa di terremoto di magnitudo 6 che provocò oltre 300 vittime, danni e distruzione. Quello abruzzese non è stato l’unico evento sismiso che, negli ultimi dieci anni, ha spaventato l’Italia e provocato numerose vittime. Il terremoto ha copito anche l’Emilia Romagna e più recentemente il territorio di Amatrice. Era il 24 agosto del 2016 quando alle 3:36 una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 fece tremare il Centro-Italia provocando 303 morti. Tragedie che, forse, si sarebbero potute evitare? E’ questa la domanda a cui Mario Tozzi, nella nuova puntata di Sapiens, un solo pianeta, cercherà di rispondere.

SAPIENS, UN SOLO PIANETA: PERCHE’ IL TERREMOTO UCCIDE?

Nea quarta puntata di Sapiens, Mario Tozzi, grazie a’aiuto di esperti, risponderà ae seguenti domande: “dove accadrà il prossimo terremoto in Italia? Quanto sarà violento? Ti uccide il terremoto o la casa costruita male?”. I terremoti che, negli ultimi anni, hanno colpito l’Italia distruggendo il territorio e provocando tantissimi morti, in altri paesi, in primis in Giappone, non avrebbero provocato gli stessi danni. Per capire se ad uccidere in Italia sia il terremoto o le costruzioni, Mario Tozzi percorrerà con le telecamere di Sapiens, un solo pianeta il territorio fermandosi nei luoghi dove sono avvenuti i grandi sismi del passato e capire se è possibile prevedere dove avverrà il prossimo, quanto sarà forte e se ci sia un modo per evitare che ci siano ancora centinaia di morti.





