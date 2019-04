Fausto Brizzi, indagata Tania Sanchez Diaz/ “Falsa testimonianza” (Le Iene)

Tania Sanchez Diaz nei guai per falsa testimonianza. La giovane spagnola che ha testimoniato in favore di Fausto Brizzi, e che è stata tirata in ballo da Le Iene negli ultimi servizi sul caso, è accusata dalla procura di Roma per false dichiarazioni al difensore. Ma questa non è l’unica novità sul caso. Oggi il programma di Italia 1 trasmetterà un’intervista a Tania Sanchez Diaz nella quale confessa di aver detto il falso e di aver ricevuto da Claudia Zanella, moglie del regista da cui si è separata, il pagamento del biglietto aereo per venire a Roma e rendere le sue dichiarazioni, oltre che una borsa di Gucci in regalo. La giovane spagnola è stata iscritta nel registro degli indagati dopo la denuncia di Alessandra Bassi, una delle attrici che aveva accusato Fausto Brizzi di molestie sessuali. Accuse che sono state archiviate dal gip Alessandro Arcuri il 23 gennaio scorso. Ma non ci fu alcun riferimento alla testimonianza di Tania Sanchez Diaz, raccolta dai difensori del regista e trasmessa solo al giudice, non ai magistrati. L’indagine sulla teste spagnola è quindi molto interessante, ma non ha conseguenze sull’archiviazione. Come riportato dal Fatto Quotidiano, i legali di Brizzi evidenziano che pm e gip hanno ritenuto innocente il regista, a prescindere da quel verbale, perché i presunti attui sessuali non sono stati posti in essere con violenza, minaccia o abusi di autorità. Inoltre, le dichiarazioni della spagnola non erano state usate ai fini della decisione sul caso.

LE IENE IL CASO BRIZZI, INDAGATA TANIA SANCHEZ DIAZ

Ora Tania Sanchez Diaz ritratta in tv quanto dichiarato ai legali di Fausto Brizzi e racconta a Le Iene di aver conosciuto Claudia Zanella a Roma grazie all’amico Alessandro Rosica. Nel verbale di indagini difensive redatto l’8 gennaio 2018, e depositato durante l’udienza preliminare del gip, la giovane spagnola aveva raccontato di essere stata avvicinata da Alessandra Bassi, che avrebbe incontrato durante una festa a Ibiza. Ma la Bassi ha sempre sostenuto di non conoscere Tania Sanchez Diaz e l’ha denunciata, dopo averla inseguita con l’inviata de Le Iene Roberta Rei per le strade di Madrid. Al programma di Mediaset la spagnola racconta un’altra verità: dice che la sua versione è falsa, poi mostra i messaggi e una mail scambiata con Claudia Zanella, quindi descrive il ruolo di Alessandro Rosica. «Ricevo una chiamata di Alex che mi dice che c’è un problema, che c’è un regista molto importante che è stato accusato di alcune cose». Per settimane Rosica avrebbe insistito con lei. Il 20 dicembre 2017 le scrive: “Si va bien emos ganado mucho” (“se va bene, guadagneremo molto”). La dichiarazione comunque è stata smentita da Rosica. «Prima di questo Alex mi aveva già avvertita su cosa avrei dovuto dire (…). Lui conosce Claudia, non Fausto». Claudia Zanella le paga il volo per venire in Italia (e mostra mail con cui le ha inviato il biglietto) e fissa un appuntamento per l’8 gennaio 2018. All’incontro partecipano l’avvocato, il suo assistente e Claudia Zanella. «Quando stavi raccontando questa cosa, loro sapevano che stavi ripetendo una versione che ti ha detto Alessandro?», le chiede Roberta Rei. E Tania Sanchez Diaz replica: «Sì penso di sì, perché loro parlavano con Alessandro».





© RIPRODUZIONE RISERVATA