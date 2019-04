Giulio Golia assente a Le Iene: cosa è successo?/ “È un momento molto doloroso”

È un brutto momento per Giulio Golia. Lo hanno rivelato i colleghi de “Le Iene” oggi in apertura di puntata. Dopo i consueti saluti, Matteo Viviani ha salutato l’inviato e conduttore della domenica. «Prima di iniziare volevo dedicare un momento a un grande amico e collega. Oggi non è qui con noi», ha esordito. E poi ha spiegato: «Sta vivendo un momento privato molto doloroso». Nessuno in studio ha però approfondito la natura di quanto accaduto a Giulio Golia. «Ci tenevamo a dirgli che gli siamo vicini e a dargli un grande abbraccio», ha aggiunto Matteo Viviani. Al suo messaggio si sono ovviamente uniti Nadia Toffa e Filippo Roma, con la prima che ha aggiunto: «Ti vogliamo bene Giulio». Lo stesso Golia nelle ultime ore è rimasto in silenzio sui social: non ha svelato cosa gli è accaduto. Niente comunque lasciava presagire la sua assenza nella puntata di oggi de “Le Iene”, visto che sui social aveva postato delle immagini nella redazione del programma.

GIULIO GOLIA ASSENTE A LE IENE: COSA È SUCCESSO?

Che cosa è successo a Giulio Golia? Se lo chiedono i telespettatori e il pubblico che costantemente lo segue a “Le Iene”. Per ora vige il massimo riserbo. Solo un paio di giorni fa aveva scritto su Instagram un post per ringraziare tutti i cittadini di Parma che lo avevano supportato nella lunga “corsa ad ostacoli” per un suo servizio. «E grazie anche a l’autista dell’autobus che ha chiuso le porte in faccia alla persona che stava cercando di scappare da me». Il riferimento è al servizio sul chirurgo barbarico Gianfranco de Lorenzis: a Parma si sono presentate in tribunale le donne che sarebbero state palpeggiate e molestate dal medico. Dopo l’udienza in tribunale il medico ha provato a sfuggire ai flash dei fotografi e ai cronisti, e ovviamente alle domande di Giulio Golia e della troupe de “Le Iene”. Nelle ultime ore la disavventura personale, su cui nessuno dei suoi colleghi si è sbilanciato, se non per mandargli un messaggio di vicinanza.

