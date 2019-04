Barbara Palombelli/ Chi è la mamma di Serena Rutelli “Che ansia…” (Grande Fratello)

Barbara Palombelli è uscita allo scoperto oggi sulla partecipazione della figlia Serena Rutelli alla nuova edizione del Grande Fratello. Questa mattina la conduttrice di “Forum” si è collegata con Barbara d’Urso per commentare l’approdo della figlia nella Casa più spiata d’Italia. E quindi la giornalista ha ammesso tutta la sua agitazione per il debutto televisivo della figlia. «Come stai, mamma Barbara?», le ha chiesto la conduttrice del Grande Fratello. La Palombelli allora ha confessato: «Sono abbastanza in ansia, perché stasera c’è anche mia figlia con i tuoi ragazzi». E poi ha proseguito: «Tu sai come me che il Grande Fratello è stato un modello anche per la politica, visto che in queste ore si stanno scegliendo tutti i candidati delle liste come tu più o meno hai scelto i tuoi concorrenti». Invece Barbara d’Urso ha raccontato di essere rimasta piacevolmente colpita da Serena Rutelli, estetista 29enne adottata dalla giornalista e il marito Francesco Rutelli vent’anni fa.

BARBARA PALOMBELLI, FIGLIA SERENA RUTELLI AL GF: “SONO IN ANSIA”

Di fronte alle parole di Barbara d’Urso, la conduttrice di “Forum” si è emozionata. «Mi fai commuovere, perché mi viene un groppo alla gola. Meglio che chiudo il collegamento», ha dichiarato Barbara Palombelli in collegamento con la presentatrice del Grande Fratello. Quest’ultima ha precisato che Serena Rutelli ha fatto un regolare provino com tutti gli altri. «Un giorno la Palombelli mi ha chiamato e mi ha chiesto cosa dovesse fare una persona per partecipare a un provino. Io le ho dato il numero di telefono, come ho fatto con tutte le persone che mi hanno chiesto come fare per mandare i loro figli», ha raccontato Barbara d’Urso oggi a Forum. E la Palombelli le avrebbe confidato: «È il sogno della sua vita, da quando l’abbiamo adottata vuole fare il Grande Fratello». E dunque mamma Palombelli non si è sentita di ostacolare la figlia nella realizzazione di questo sogno, anzi l’ha supportata. Barbara Palombelli nel 1982 si è sposata con il politico Francesco Rutelli: dalla coppia è nato il figlio Giorgio. Ma hanno anche tre figli adottivi: Serena, appunto, Francisco e Monica.

LA CARRIERA DI BARBARA PALOMBELLI

Prima dei quattro figli di Carlo e Manuela Micheli, Barbara Palombelli è laureata in Antropologia culturale. Ha cominciato la sua carriera a Rai Radio2, poi è entrata a L’Europeo. Nel 1980 è diventata giornalista parlamentare del settimanale, poi ha collaborato con Il Giornale. Vicecaporedattore di Panorama, è stata invasa speciale del Corriere della Sera, ha lavorato presso la Repubblica. Per la Rai ha realizzato varie interviste a Domenica In, partecipato alla prima edizione di Samarcanda e condotto Italiani con Andrea Barbato. Ha condotto anche Se telefonando e Il Gambero per Rai Radio 2. Nel 2003 ha affiancato Giuliano Ferrara in Otto e mezzo su La7, poi è tornata in Rai come opinionista a Domenica In. Dal 2006 è cominciata la collaborazione con Mediaset per le rubriche del Tg5, Matrix, Pomeriggio 5 e Mattino 5. Dal 2013 conduce Forum e Lo Sportello di Forum, oltre che Stasera Italia.

La nostra @carmelitadurso a @forummediaset svela, in esclusiva, alcune novità della nuova edizione di #GF16! Appuntamento a stasera in prima serata su #Canale5! pic.twitter.com/sKxaUnpv7f — Grande Fratello (@GrandeFratello) 8 aprile 2019





