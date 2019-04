Pamela Prati, il marito misterioso/ Giallo sul matrimonio: Mark Caltagirone esiste?

E’ giallo sul presunto matrimonio di Pamela Prati e sull’esistenza del marito, tale Mark Caltagirone, del quale si saprebbe davvero poco. Qualcuno ha insinuato che non esisterebbe alcun marito, ma è davvero così? Roberto Alessi ha titolato un articolo del suo giornale parlando dello “sposo misterioso”. Il giornalista, a Storie Italiane ha spiegato: “Pamela ha annunciato già di essersi sposata ma molti mettono in dubbio questo matrimonio, io credo a Pamela, non credo che possa essersi inventata una cosa del genere ma sono anche molto preoccupato Non capisco come mai un atto d’amore pubblico, un contratto fatto davanti alla legge, nessuno ha mai visto questa persona e come mai non si palesa. Questo signore è sempre fotografato da dietro, sempre in controluce”. Ma cosa si mette realmente in dubbio? “Non è possibile che ci si possa sposare con una star come lei e non ci sia una foto, il rapporto va avanti da un anno, ci sarebbero due bambini affidati, quindi un tribunale dei minori si è espresso, lui ha un cognome importante ma non c’entra nulla con la famiglia importanti di imprenditori romani”, ha aggiunto Alessi. “C’è tutta una situazione che non si capisce, quest’uomo non è innamorato di Pamela, perchè se lo fosse la prima cosa che fa è dire ‘questo sono io’, queste sono le nostre foto, finitela di parlare male di mia moglie'”, ha proseguito.

PAMELA PRATO E IL PRESUNTO MATRIMONIO: GIALLO

A parlare anche Angela Melillo, ex collega ed amica di Pamela Prati: “Pamela è una persona dolcissima, non posso pensare che abbia mentito, è una donna molto corteggiata e piacevole, è vero che un uomo debba difendere la propria donna ma alcuni uomini sono riservati”. Ad intervenire in diretta tv anche la manager della Prati, Eliana Michelazzo: “Si dicono solo falsità, una persona che non si vuole esporre non gli si può fare un’accusa, se non vuole comparire, non vuole comparire! Non è in Italia, la signora Prati ha fatto una scelta, è un’accusa senza fondamento! Conosco il signor Marco e non potete parlare di una persona che non può replicare”. Quindi ha puntato il dico contro i giornalisti: “mi sembrate dell’Fbi, fate indagini senza fondamento!”, quindi ha aggiunto che quando si sposeranno “lo vedrete” perchè “ci sarà uno speciale”. Alcuni giornalisti, come spiegato da Eleonora Daniele, avrebbero messo in dubbio non solo l’esistenza di quest’uomo ma addirittura anche dei due figli dati in affidamento alla coppia.

