Polemiche attorno alla coreografa di Amici Veronica Peparini che ha voluto raccontare i motivi per cui ha preferito Jefeo nell’ultimo appuntamento della trasmissione di Maria De Filippi. La giovane artista su Instagram ha sottolineato: “Io non credo proprio di volermi accaparrare un consenso da parte del pubblico, seguo solo il mio gusto personale e preferisco Jefeo. Trovo che riesca ad arrivare facilmente. È un ragazzo molto diretto nei suoi pezzi e c’è sempre effetto sorpresa quando arriva sul palco per esibirsi. Lo trovo presente sulla scena e la sua voce mi piace con o senza autotune“. Secondo quanto raccontato da Loredana Bertè nell’ultimo serale Jefeo si sarebbe dovuto sfidare invece che con Tish con Ludovica, se non fosse che i professori hanno attuato una sfida per difenderlo in quanto il ragazzo è considerato l’idolo dei giovani. Una mossa che avrebbe portato alcuni a puntare il dito su Veronica Peparini.

Clicca qui per le parole della coreografa

Veronica Peparini, “Ecco perché preferisco Jefeo”: “Ma Ludovica ad Amici…”

Veronica Peparini, in merito alla questione Jefeo ad Amici, ha parlato comunque anche di Ludovica che a sentire Loredana Bertè avrebbe dovuto sfidare il giovane al posto di Tish. Spiega su Instagram: “Di Ludovica posso dire che è una bravissima cantante con una grande estensione vocale e tecnica, ma la trovo da sempre un po’ fredda e con poca presenza scenica. Questo vale sia per il canto che per il ballo dove non sempre un’ottima tecnica o linee perfette sono sinonimo dell’essere artista”. La Peparini ha voluto ribadire che come in ogni Talent Show anche in Amici esce sempre qualcuno ogni puntata e che lei è chiamata a giudicare portando avanti chi l’ha convinta di più. Torna anche sulla Bertè: “La sua proposta? Nessun problema nel far giudicare al televoto. Non bisogna essere per forza esperti per giudicare chi si preferisce. Io stessa nel giudicare il canto sono come una persona del pubblico”.

Il post di Veronica





© RIPRODUZIONE RISERVATA