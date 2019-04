FABRIZIO MORO SINGLE, E’ FINITA CON GIADA/ Video, “Non credo al matrimonio”

Fabrizio Moro è tornato single. Il cantautore romano al momento non ha commentato la notizia, ma stando a quanto pubblicato sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni sarebbe finita la storia d’amore con la sua Giada. Un amore importante quello tra Fabrizio e Giada consolidato anche dalla nascita di due bellissimi figli: Libero ed Anita. Proprio a loro due, Fabrizio ha dedicato due brani del suo repertorio: “Filo d’erba” contenuto nel nuovo disco di inediti “Figli di nessuno” e Portami via dedicato ad Anita e presentato al Festival di Sanremo 2017. Fabrizio e Giada erano legati da tantissimo tempo, ma i due non avevano mai fatto il grande passo del matrimonio essendo il cantautore contrario a questo vincolo.

Fabrizio Moro e Giada: “non credo al matrimonio”

La rottura tra Fabrizio Moro e la compagna Giada sembrerebbe essere diventata realtà. La notizia che circolava da diverso tempo trova conferma in alcune anticipazioni pubblicate sul settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni che parlando del nuovo album del cantautore romano ha rivelato anche che Fabrizio Moro è tornato single. Il cantautore non ha confermato né smentito la cosa, ma diverso tempo fa parlando proprio d’amore e sentimenti aveva dichiarato a Vanity Fair: ” Nel matrimonio non ci credo. Le persone dovrebbero sposarsi da vecchie, dopo avere superato tutti gli ostacoli”. Chissà che nelle prossime ore il cantante, che abbiamo visto recentemente nelle vesti di ospiti con l’amico e collega Ermal Meta al serale di Amici 18, non possa commentare la notizia considerando l’interesse dimostrato da parte dei fan.

Fabrizio Moro: “Ho bisogno di credere” è il nuovo singolo

Tralasciando la vita privata, Fabrizio Moro è concentrato tutto sul lavoro. In questi giorni, infatti, è in uscita il nuovo disco di inediti dal titolo “Figli di nessuno” anticipato dal singolo “Ho bisogno di credere“. Un disco nato di getto al punto da spingere il cantautore ad anticiparne anche la pubblicazione. “ Volevo fermarmi per due anni ma poi un giorno al pianoforte sono nate le canzoni nella sequenza che ascolterete. Ho scritto il disco in poche settimane, ma sono serviti altri otto mesi per trovare i suoni giusti” ha dichiarato il cantautore romano” ha dichiarato il cantautore romano che nel giorno del suo 44imo compleanno ha svelato non solo la tracklist del nuovo progetto, ma anche un piccolo estratto di una delle nuove canzoni: “ Noi siamo in mezzo, fra una partenza ed un traguardo che si è infranto, noi siamo corpi nell’amianto. rispetto a te corpo di fango siamo vivi..”. Naturalmente i fan hanno apprezzato la cosa gridando al capolavoro e scrivendo una serie di messaggi, tra cui: “Che bella sorpresa ci hai fatto”, “Si prospetta un capolavoro!” e tanto altro!





