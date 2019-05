Alessandro Prince Zorresi, fidanzato Serena Rutelli/ Stasera entra nella casa?

Nuove emozioni per Serena Rutelli che, durante la diretta di lunedì 13 maggio 2019, riceverà all’interno della casa del Grande Fratello 16 una nuova visita. Questa volta nessuna busta choc da parte della madre biologica o del fratello naturale, visto che a farle una graditissima sorpresa potrebbe essere Alessandro Prince Zorresi, il suo fidanzato. Proprio in questi giorni la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli è scoppiata in lacrime all’interno della casa per il fidanzato. “Mi manca da morire” ha confidato tra le lacrime ai coinquilini che hanno cercato di sostenerla. “E’ normale che ti manchi” le hanno detto i suoi compagni d’avventura, mentre Erica ha cercato di sdrammatizzare la cosa facendo delle battutine.

Serena Rutelli piange per il fidanzato Alessandro

“Oh non è che esci, poi torni e vai a chiedere a Gianmarco se ti pensa, perché qua non si sa mai…” ha detto Erica a Serena Rutelli riferendosi ad Ivana Icardi che, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello 16, è poi rientrata per un confronto con il fratello di Luca Onestini. Erica divertita poi aggiunge: “Oppure potresti pensare a me, visto che qui è ben accetta la bisessualità…” strappando un sorriso a Serena. A starle accanto anche Martina Nasoni, la ragazza col cuore di latta, che a Serena ricorda quanto sia fortunata ad avere una persona accanto e che l’aspetta una volta uscita dalla casa: “sei fortunata ad avere fuori una bella persona che ti guarda e ti vuole bene”. Serena e Alessandro sono inseparabili. Il loro è un amore nato da subito come ha confidato Serena a Francesca De Andrè: “ci siamo innamorati subito”. I due sono legati da un anno e mezzo e Serena è felicissima!

Serena Rutelli, l’amore l’aspetta fuori dal Grande Fratello!

“Lui mi ha detto che vuole una storia seria” ha raccontato Serena Rutelli a Francesca De Andrè parlando del primo incontro con Alessandro. La figlia adottiva di Barbara Palombelli ha parlato anche della reazione della madre: “è una che se non le piaci non ti vuole a casa. Lei è una come me che legge negli occhi e ha detto che le piace”. Poi la figlia di Francesco Rutelli ha anche ricordato l’ultimo messaggio ricevuto dal suo fidanzato poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello: “nell’ultimo messaggio che mi ha mandato mi ha scritto ‘Amore sei forte, tieni duro. Ti voglio sposare”.



