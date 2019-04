Barbara Palombelli e Francesco Rutelli/ Genitori adottivi di Serena: “Sarà lei a…”

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, genitori adottivi di Serena Rutelli, questa sera riapriranno un capitolo della loro vita molto importante: la loro amata figlia, inquilina nella casa del Grande Fratello 2019, verrà messa di fronte alla possibilità di ascoltare, per la prima volta dopo tanti anni, le parole della sua mamma biologica. Serena e sua sorella Monica sono state abbandonate dalla madre quando erano ancora molto piccole e, dopo un breve periodo vissuto con il padre, sono state affidate alle cure di una casa famiglia romana. Solo dopo qualche tempo, hanno avuto la possibilità di conoscere Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, che hanno deciso di aprire loro le porte della loro casa e del loro cuore con un’adozione. Cosa succederà questa sera quando Barbara D’Urso leggerà in diretta la lettera che la madre biologica di Serena ha chiesto di farle recapitare?

“Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sono a conoscenza di questa lettera”

Barbara D’Urso nei giorni scorsi ha ricevuto, all’indirizzo della redazione di Domenica Live, una lettera indirizzata a Serena Rutelli, una missiva che racchiude i pensieri e le parole mai dette di quella madre biologica che ha fatto perdere le sue tracce molti anni fa. La conduttrice, prima di svelare parte del contenuto della lettera, ha ammesso di aver contattato Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, genitori adottivi di Serena e di sua sorella Monica, e di averli informatati con largo anticipo di quanto sarebbe accaduto in questi giorni; ma loro, secondo il suo racconto, avrebbero risposto che l’unica a poter decidere sul da farsi è proprio la loro figlia, che questa sera sarà la sola a scegliere se ascoltare o meno le parole della sua mamma naturale. “Barbara Palombelli e Francesco Rutelli sono a conoscenza di questa lettera – ha spiegato la conduttrice di Domenica Live – Hanno detto che fa parte del percorso di crescita di Serena e che sarà lei a decidere cosa fare”.

Serena e Monica: “Ci sentivamo ricoperte di luce”

A ricordare i primi anni a casa Rutelli è stata Monica, che in un’intervista rilasciata a DiPiù ha ripercorso tutto l’amore che mamma Barbara Palombelli e papà Francesco Rutelli hanno riservato a lei e a Serena, sua sorella maggiore. “Ricordo che ci portarono al luna park e fu bellissimo – ha rivelato Monica Rutelli in un’intervista – Ricordo l’arrivo a casa, una casa grande con il giardino. Ricordo che mia sorella e io ci sentivamo ricoperti di luce, sentivamo che qualcuno ci amava e ci voleva”. L’arrivo, nelle loro vite, di due genitori premurosi, ha regalato a entrambe un’emozione mai provata prima: “Non eravamo più sole – ha aggiunto la figlia di Barbara Palombelli a DiPiù – Inizialmente eravamo spaesate, confuse. Siamo anche state seguite da uno psicologo, che ci ha aiutato a inserirci nella nostra nuova famiglia”.

Serena e Monica: “Solo dopo qualche tempo abbiamo iniziato a Barbara Palombelli e Francesco Rutelli mamma e papà”

L’amore di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha stravolto la vita di Serena e di sua sorella Monica, abbandonate da bambine dalla madre e, successivamente, anche dal padre. Ma dopo l’esperienza dell’abbandono e della conseguente permanenza nella casa famiglia, non è stato facile, per le due ragazze, accettare il nuovo equilibrio, così come conferma in un’intervista a di Più la sorella di Serena Rutelli: “Ci è voluto un po’ di tempo per sbloccarci del tutto e per considerare Barbara e Francesco come nostri genitori. Solo dopo qualche tempo abbiamo iniziato a chiamarli mamma e papà, e ci siamo sentite meglio”. I due genitori adottivi hanno sempre lasciato che le loro figlie seguissero i propri percorsi senza ostacolarle nelle scelte di vita. Entrambe, infatti, dopo aver ottenuto l’indipendenza economica, sono andate a vivere da sole. L’unico paletto che papà Francesco Rutelli ha provato a fissare è proprio quello relativo alla partecipazione di Serena al Grande Fratello 16: “Gliel’ho sconsigliato – ha spiegato all’AdsKronos – ma alla fine mi sono dovuto arrendere”.



