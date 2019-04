Ciao Darwin 2019 non va in onda, perché?/ Cosa è successo dopo l’incidente dei rulli

Stasera, venerdì 26 aprile 2019, la nuova puntata di Ciao Darwin 8 non andrà in onda. Gli estimatori del programma più particolare della televisione, dovranno aspettare un’altra settimana per potere vedere le prove e la bella Madre Natura. Il prossimo appuntamento con lo show è previsto infatti per venerdì 3 maggio, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Durante quella occasione, vedremo la prossima sfida dopo “Davide contro Golia”. La decisione di tale spostamento è stata condivisa da Mediaset tramite una nota ufficiale: “Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda del 26 aprile, in pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera”. Il biscione ha anche sottolineato il successo del programma: “Ciao Darwin, partito fortissimo, settimana dopo settimana è sempre cresciuto negli ascolti con puntate che hanno superato la media del 25% di share e i 4.700.000 spettatori”.

Ciao Darwin non va in onda questa settimana: ecco perché

Lo stop di Ciao Darwin 8 non è quindi legato all’incidente che ha coinvolto un concorrente nel corso della famosa prova dei rulli, durante la registrazione della scorsa puntata. L’uomo attualmente si trova in ospedale e le sue condizioni sarebbero molto critiche. Ed infatti, proprio per questo motivo, lo show ha deciso di eliminare questa prova che fa parte della parentesi del genodrome. La prossima puntata vedremo Tifosi Della Juve contro Tutti Gli Altri con protagonisti Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma. Durante l’appuntamento del 10 maggio invece, vedremo Nati Vecchi contro Finti Giovani con Raffaello Tonon e Sossio Aruta. Per quanto riguarda Madre Natura invece, dopo avere visto Ema Kovač (Croazia), Angelina Michelle (Francia/Russia), Vanja Jošić (Serbia), Cicelys Zelies (Cuba) e Sara Vulinović-Zlatan (Croazia), quale sarà la bellezza che vedremo in onda durante la prossima puntata? Come sempre, nel corso del nuovo appuntamento ritroveremo Paolo Bonolis al fianco di Luca Laurenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA