Geppi Cucciari/ Video, “Le diete? Non credete a riti magici” (Tv Talk)

Geppi Cucciari sarà nel parterre di ospiti protagonisti dell’odierna puntata di Tv Talk, lo show-magazine sul mondo della televisione condotto da Massimo Bernardini e Cinzia Bancone. E oltre a Paolo Ruffini, Domenico Iannacone e Alba Parietti, i riflettori saranno puntati anche sulla 45enne comica sarda nonché conduttrice radiofonica da anni oramai “di stanza” sulle frequenze di Radio Rai 1 con Giorgio Lauro nel programma Un Giorno da Pecora. Ed è probabile che la conduttrice originaria di Cagliari parli non solo dello storico talk che conduce in radio e che spesso vede ospitati i volti noti della politica e dello showbiz italiano ma pure della nuova esperienza sul piccolo schermo con Rai Pipol (qui il video di una delle ultime puntate), una sorta di “late show” in terza serata su Rai 3 che ha debuttato da poco e che si ispira volutamente alle trasmissioni che, grazie ai vari David Letterman e soci, tanto spopolano Oltreoceano.

“RAI PIPOL”, LO SHARE PREMIA LE PRIME PUNTATE DI GEPPI CUCCIARI

E a proposito di Rai Pipol – Lo spettacolo, su cui certamente la diretta interessata potrebbe soffermarsi nel corso dell’ospitata nel salotto televisivo di Tv Talk, come sono andate le prime puntate dello show che va in onda a tarda notte sulla terza rete di cui la stessa Geppi Cucciari è conduttrice e autrice? Come spiegato dai dati forniti dall’ufficio stampa della Rai, la prima puntata ha totalizzato circa 407mila spettatori con uno share che ha toccato il 5,2%. Il late night show della comica sarda, subentrato nei palinsesti di rete a Photoshow di Alberto Matano, vede la Cucciari affiancata da Matteo Bianchi e Luca Bottura nel team di autori e la formula è quella classica: ospiti famosi che si alternano in studio e con un occhio sempre aperto sulla stretta attualità nel corso di un’ora, mentre a margine ci sono gli interventi di Sigfrido Ranucci (altro volto noto di Rai 3) e della sondaggista Alessandra Ghisleri che fornirà agli spettatori i suoi “sondaggi a chilometri zero”.

GEPPI CUCCIARI E LA POLEMICA CONTRO UN PRODOTTO DIMAGRANTE

Intanto nelle ultime ore Geppi Cucciari è stata protagonista di una insolita polemica legata a un prodotto dimagrante di cui è diventata, a sua totale insaputa, una delle testimonial. Infatti di recente una pubblicità avrebbe usato la sua immagine (e, almeno pare, anche alcune sue dichiarazioni mai pronunciate) sul tema della forma fisica e sul fatto che un tempo lei avesse portato la taglia 54. “Lo ribadisco, non si dimagrisce così” ha replicato a stretto giro di posta la 45enne comica, spiegando di non conoscere e di non aver mai assunto il prodotto in questione (Aloe Ferox, NdR) e dando di fatto dei “disonesti” a chi l’abbia accostata a questo tipo di cura, suggerendo che spesso, in questo settore, determinati marchi sfruttino quelle che sono le “fragilità” del pubblico per invogliare a comprare dei prodotti anziché curare i disturbi alimentari e problemi metabolici con una dieta equilibrata e uno stile di vita salutare.



