BARBARA D’URSO/ “Francesca De Andrè ha detto una cosa che non andava detta”

Barbara D’Urso è pronta per una nuova puntata del Grande Fratello 16: busta choc provvedimento in arrivo per Francesca De Andrè. La puntata di lunedì 13 maggio 2019 del GF 16 si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. A cominciare dal presunto tradimento di Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, con la modella ed influencer Rosi “Roxy” Zamboni. Proprio a Domenica Live la modella ha detto la sua verità smentendo categoricamente di essere stata a casa di Francesca e di aver avuto una storia con Giorgio. Le parole di Roxy sono però, al momento, state smentite da una serie di fotografie pubblicate sul settimanale Nuovo in cui si vedono Roxy e Giorgio insieme seduti ad un bar.

Barbara D’Urso: provvedimento a Francesca De Andrè?

Oltre al presunto tradimento di Giorgio Tambellini, che dovrebbe entrare nella casa per incontrare la fidanzata Francesca De Andrè, la nipote di Faber sarà una delle indiscusse protagoniste della diretta del lunedì sera. Non si parlerà solo di Roxy Rosi Zamboni e del presunto tradimento, ma anche di un possibile provvedimento disciplinare ai danni della ragazza. In questi giorni, infatti. Francesca ha avuto un fortissimo confronto – scontro con Mila Suarez arrivando a definirla “scimmia” e dicendole “gli do fuoco”. Parole terribili quelle pronunciate dalla concorrente del Grande Fratello 16 che non sono passate inosservate al pubblico che chiede a gran voce la sua squalifica. Sarà davvero così?

Giudizio netto sulla concorrente del Grande Fratello A mettere i puntini sulle “i” durante l’ultima puntata di “Domenica Live” è proprio Barbara D’Urso a parlare di Francesca De Andrè e di quanto successo all’interno della casa. Le parole della padrona di casa però lasciano intendere che non ci sarà alcuna squalifica verso la figlia di Cristiano De Andrè. Ecco cosa ha detto la D’Urso: “Non c’è bisogno che ricordi questo fatto di cronaca, perché purtroppo avviene sempre. Stai tranquilla: siccome la mia è una battaglia che avanti da 11 anni, in un determinato modo io lo spiegherò a Francesca. Lei non se ne è accorta, ha detto una cosa che non andava detta. Io glielo dirò” chiarendo la sua posizione. Il pubblico dei social non ha però gradito le parole della conduttrice: “Barbara D’Urso che dice che non serve ricordare che una donna ha tirato l’acido ad un uomo sta settimana solo per difendere la De André è follia! Vergogna!” ha scritto un utente su Twitter.

