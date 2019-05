Uomini e Donne/ Daffrè trema: Alessio conquista Angela e la bacia… (Trono Classico)

Il trono classico di Uomini e Donne si sta notevolmente movimentando. Durante l’ultima puntata trasmessa ieri pomeriggio, Giulia Cavaglià ha “regalato” una serie di baci mozzafiato. Le due esterne della tronista sono state entrambe molto “forti” e cariche di passione e questo, le ha generato notevole confusione. Manuel e Giulio sono i due corteggiatori rimasti in studio alla ricerca di conquistare il suo cuore ed entrambi, per motivi fortemente differenti tra di loro, hanno possibilità di poterci riuscire. La prima esterna andata in onda è stata quella insieme a Manuel. Il ragazzo le confessa che, anche se provengono da un’estrazione sociale molto diversa, al suo fianco non sente alcun disagio. In passato, spiega ancora Manuel, ha conosciuto delle ragazze che invece tendevano proprio a sottolineare il loro status e questa cosa, lo metteva sempre in fortissimo imbarazzo. “Queste persone hanno così tante lacune che se non hanno il resto non hanno niente” sentenzia invece la tronista e tra di loro scattano una lunga serie di baci. In studio Manuel si è anche commosso: “Per me Giulia ormai è importante” ha ammesso.

Uomini e Donne: gli ultimi risvolti del trono di Giulia e Angela

I colpi di scena durante il trono classico di Uomini e Donne non sono finiti. Tina Cipollari attacca Manuel e sbotta: “Ti prenderei a sberle”. Lui la provoca avvicinandosi e porgendole la guancia. Di seguito, si passa all’esterna tra Giulia e Giulio. Una cena con abiti eleganti mentre lui tenta ripetutamente di baciarla: “Poi è un casino se ti bacio”, afferma la tronista. ”È faticoso con te non so perché”, continua. Il ragazzo la provoca: “Non vuoi baciarmi? Allora hai già fatto la scelta”, e a quel punto, forse per smentire le sue parole, Giulia si è finalmente lasciata andare tra le sue braccia, per un bacio mozzafiato. Dopo una segnalazione contro Manuel, proprio il corteggiatore ha lasciato lo studio. Spostandosi sul trono di Angela Nasti, anche la tronista campana si è lasciata andare tra le braccia di Luca e Alessio, i suoi due corteggiatori preferiti. Ed infatti, nel corso della puntata ha deciso di eliminare Fabrizio. Se inizialmente le preferenze erano tutte per Daffrè, adesso qualcosa è cambiato: come finirà?

