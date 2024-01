Ciro De Lollis, chi è il figlio di Sandra Milo/ Lo scherzo ai danni dell’attrice nel 1990: cosa accadde in tv

Ciro De Lollis, chi è il figlio di Sandra Milo

Il mondo del cinema e della televisione piange oggi la scomparsa di Sandra Milo, storica icona del piccolo e grande schermo nonché musa di Federico Fellini. Un lutto improvviso che ha travolto la sua famiglia e tutto il suo pubblico che, nel corso degli anni, ha sempre seguito la sua attività professionale con grande affetto e profonda ammirazione. L’attrice, oltre alla sua ricca carriera sul set, aveva spesso fatto parlare di sé anche per la sua movimentata vita sentimentale.

Sandra Milo ebbe una relazione con Moris Ergas da cui nacque la figlia Deborah. A seguire, dalla successiva relazione con Ottavio De Lollis, nacquero i due figli Ciro e Azzurra. Di Ciro De Lollis non si conoscono molte informazioni per quel che concerne la sua attività professionale e la sua vita privata, essendo lontano dal mondo dei riflettori e dello spettacolo. Tuttavia, il suo nome divenne noto in televisione per un clamoroso episodio che coinvolse proprio l’attrice, vittima di uno scherzo telefonico di dubbio gusto entrato nella storia del piccolo schermo.

Ciro De Lollis, lo storico scherzo tv ai danni di Sandra Milo

Era l’8 gennaio 1990 e Sandra Milo era alla conduzione del programma pomeridiano L’amore è una cosa meravigliosa, che condusse su Rai 2 nella stagione 1989-1990. Durante la puntata, l’attrice fu vittima di uno scherzo telefonico quando, in collegamento, ricevette la chiamata di una voce femminile anonima che la informò del ricovero in ospedale del figlio Ciro, in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale. L’attrice e conduttrice scoppiò in lacrime e, urlando, abbandonò di corsa lo studio.

Fu un momento di altissimo livello emotivo per la televisione italiana, ma alla fine si rivelò essere uno scherzo di cattivo gusto fatto ai danni della Milo. Alla fine non si conobbe mai effettivamente l’identità della donna della telefonata anonima, ma fu individuato il telefono da dove era stata fatta la chiamata.

