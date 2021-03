Ciro e Azzurra de Lollis, figli di Sandra Milo/ “Lavoro per loro, sono disoccupati”

Ciro e Azzurra de Lollis sono i figli di Sandra Milo, nati dalla storia d’amore con Ottavio de Lollis. Il primo è nato nel 1968 e viene descritto come un uomo dal carattere piuttosto schivo, non amante dei riflettori. A sue spese è diventato popolare a causa di uno scherzo telefonico subito da sua madre Sandra Milo durante una diretta tv. Siamo negli anni novanta e Sandra Milo conduceva il programma Rai “L’amore è una cosa meravigliosa”: “Che ci fai lì? Tuo figlio ha avuto un incidente ed è ricoverato in ospedale. È gravissimo”, le parole sentite al telefono dalla Milo, preoccupata e urlante per la salute del figlio Ciro. L’uomo oggi è sposato con Vanessa Ceccarini, con cui ha messo al mondo un figlio di nome Flavio Milo De Lollis.

Ciro e Azzurra de Lollis, lei è apparsa nel film ‘Otto e mezzo’ di Fellini

Azzurra, nata nel 1970, è un volto che i più attenti hanno notato nel film Otto e mezzo di Fellini. Come raccontato da Sandra Milo, il loro è un legame speciale. Instauratosi dopo lo scampato pericolo nel giorno del parto, quando Azzurra nasce priva di attività cardiaca e muscolare: “Ero davvero disperata, quando la fedelissima suor Costantina prese la piccola, l’avvolse nella copertina bianca e scappò via. Andò a pregare Madre Maria Pia Mastena, fondatrice dell’ordine, e dopo poco la bambina fece il suo primo vagito. La Chiesa ha avviato il processo di canonizzazione per la Madre”, aveva raccontato l’attrice Sandra Milo. Più recentemente la showgirl ha ammesso di aver posticipato l’addio alla tv per mantenere i figli, attualmente disoccupati.

