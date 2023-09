Ciro Petrone, chi è: fidanzata Federica Caputo e vita privata/ Una nuova sfida per il loro amore?

CIRO PETRONE, DOPO IL CINEMA UN NUOVO REALITY

Le porte della Casa del Grande Fratello potrebbero aprirsi oggi per Ciro Petrone, che farebbe così il suo ritorno sul piccolo schermo. L’attore, nato a Napoli, ha costruito infatti una solida carriera nel mondo del cinema e della televisione. Scopriamo allora qualcosa di più anche sulla vita privata e la fidanzata Federica Caputo. Nel 2008 ha fatto il suo debutto al cinema grazie al film “Gomorra“, diretto da Matteo Garrone e tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Ma Ciro Petrone, prossimo ai 36 anni, è stato sempre attratto dal mondo dell’intrattenimento, infatti nel 2009 ha partecipato alla quarta edizione del reality “La fattoria“, condotto da Paola Perego, chiudendo la sua esperienza con un quinto posto. Invece, nel 2012 ha preso parte al film “Reality“, diretto sempre da Matteo Garrone e ispirato proprio al programma tv Grande Fratello a cui potrebbe partecipare ora da concorrente.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è legato da anni a Federica Caputo. Lontana dal mondo dello spettacolo, la donna ne ha fatto però parte col fidanzato quando insieme hanno partecipato all’edizione del 2019 di “Temptation Island Vip“. Per loro è stata anche l’occasione per mettere alla prova la loro storia d’amore, che ha superato il duro percorso nel reality. Memorabile la scena in cui Ciro Petrone decise di fuggire dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la fidanzata Federica Caputo, perché non riusciva a sopportare più la lontananza. Una scena che ha scritto una pagina della storia del programma.

CHI È FEDERICA CAPUTO, FIDANZATA DI CIRO PETRONE

Se Ciro Petrone ha un profilo attivo su Instagram, dove è seguito da circa 70mila persone, la fidanzata Federica Caputo mantiene un profilo più defilato, con un account privato che però vanta 18.600 follower. Anche dal suo canale social si evince che è una ragazza semplice, solare, che ama il mare e tiene molto alla cura del suo aspetto. In particolare, condivide foto di viaggi, con la sorella e con il fidanzato Ciro Petrone. L’attore, invece, alterna foto con la fidanzata ad altre che riguardano il suo lavoro e la passione per Napoli. I due appaiono sempre molto affiatati e innamorati.

Non facendo parte del mondo dello spettacolo, si sa poco di Federica Caputo, che all’epoca di Temptation Island Vip 2019 aveva intrapreso gli studi di Giurisprudenza. Oltre alla passione per i viaggi, si sposta per seguire il fidanzato sui set dei film. Resta da capire se farà lo stesso con l’eventuale ingresso di Ciro Petrone nella Casa del Grande Fratello. Il reality, infatti, potrebbe rappresentare un nuovo banco di prova per la loro consolidata storia d’amore.

