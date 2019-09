Ciro Petrone e Federica Caputo/ Scappa da lei dopo video pinnetu… (Temptation Island Vip)

Ciro Petrone e Federica Caputo a Temptation Island Vip 2019 con tanto da chiarire…

Hanno tanto da chiarire Ciro Petrone e Federica Caputo, due dei protagonisti di Temptation Island Vip 2019. I due hanno una relazione da otto anni e i primi attriti sono spuntati in via ufficiale solo pochi mesi fa. Lei infatti ha scoperto che il fidanzato scriveva ad altre ragazze via chat ed anche se lo ha perdonato, ha bisogno di capire se potrà di nuovo fidarsi di lui oppure no. Ciro invece afferma di essere cambiato ed ha accettato di partecipare al programma proprio per dimostrare alla sua compagna che quella parentesi si è ormai chiusa. “L’occasione della vita, almeno per quanto riguarda il nostro rapporto. Nel bene e nel male”, dice Chiara durante il video di presentazione della coppia. Sappiamo che il reality offre tante tentazioni a tutti i concorrenti e il passato di Ciro potrebbe presto metterlo in crisi, oppure sarà la gelosia per la fidanzata ed eventuali flirt con i Single a farlo scattare? Intanto i fan di Gomorra hanno riconosciuto subito Ciro, salito alla gloria nel mondo dello spettacolo per aver partecipato alla serie tv nel ruolo di Pisellino. In passato è entrato nel cast anche de Il ragioniere della mafia, lavorando sotto la guida di Ricky Tognazzi in due occasioni. La prima sette anni fa, grazie al film Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? e la seconda volta l’anno scorso, per via della miniserie La vita promessa. Clicca qui per guardare il video di Ciro e Federica.

Ciro Petrone: scappa dal villaggio fidanzati per raggiungere Federica Caputo dopo video pinnetu…

I fan di Ciro Petrone e Federica Caputo non dovranno attendere molto prima di assistere ad una delle scene più trash che la coppia regalerà a Temptation Island Vip 2019. In questi giorni sono state diffuse alcune anticipazioni ed un video in particolare ha subito scatenato sorrisi e interesse da parte del pubblico. Il motivo? Il tentativo di fuga di Ciro, che dopo aver assistito forse ad una clip al pinnetu ha deciso di scappare dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua Chiara. Nel filmato possiamo vederlo scattante come non mai, mentre riesce a sfuggire a chiunque cerchi di fermarlo o inseguirlo. Il piano verrà messo in atto però solo dopo aver cercato di chiamare a gran voce la fidanzata, nella speranza forse che riuscisse a sentirlo nonostante la distanza che separa i due villaggi. Così Ciro decide di tuffarsi in mare e inizia la sua corsa lungo la spiaggia, attraversando la zona verde per raggiungere Federica: non è chiaro però se riuscirà a vederla oppure se verrà fermato prima dalla produzione. La loro coppia sarà fra le prime a lasciare il programma oppure si tratta solo di un colpo di testa dell’attore? Clicca qui per guardare il video di Ciro Petrone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA