Ciro Petrone su Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip/ “I confronti veri si fanno a telecamere spente”

Anche Ciro Petrone, l’attrice di Gomorra, ha voluto dire la sua in merito alla vicenda di Pago e Serena Enardu. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 4, infatti, i telespettatori hanno assistito al possibile “incontro” davanti alle telecamere della coppia “scoppiata” durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip 2019. Come ricordare tutti la ex tronista di Uomini e Donne si è infatuata di un giovante tentatore decidendo di uscire dal programma senza il suo compagno Pago. Una decisione sofferta e difficile per Pago che, durante il falò di confronto, ha ripetutamente chiesto alla compagna di dirgli cosa provava davvero. In quell’occasione Serene non ha proferito parola, ma dopo alcuni mesi sembra essere cambiato qualcosa visto che la Enardu si è ritrovata negli studi del GF VIP 4 di Alfonso Signorini pronta per confrontarsi con Pago, concorrente di questa edizione. L’incontro tra Pago e Serena Enardu però non è ancora certo; a decidere se i due potranno o meno incontrarsi sarà il pubblico da casa chiamato a votare sul “futuro della coppia”.

Ciro Petrone risponde a Gabriele Parpiglia su Pago e Serena Enardu

Il possible incontro tra Serena Enardu e Pago ha spinto anche Gabriele Parpiglia a postare sul suo profilo Instagram un post in cui ha scritto: “#pago e #serenaenardu 💡 secondo voi: devono avere un confronto ? O si devono separare per sempre ? #gfvip#gfvip4 Che ne pensate ?”. Tra i primi commenti c’è stato quello di Ciro Petrone, l’attore di Gomorra ed ex concorrente di Temptation Island Vip che ha replicato: “I confronti veri si fanno a quattro occhi con le telecamere spente. Spero che Pago riesca a viversi questa nuova esperienza con tanta spensieratezza perchè lo merita..”. Inutile nascondere che il commento di Ciro ha incontrato il favore del pubblico che ha scritto: “grande cirooooo”, “infatti sono d’accordo con te” oppure “bravo la pensò uguale a te!!!”. Tantissimi i commenti da parte del pubblico che bocciano l’ingresso della Enardu nel GF VIP, tra cui anche quelli di Cristina Incorvaia, ex dama del trono Over e protagonista di Temptation Island Vip che scrive: “se c’è qualcosa in sospeso devono risolverla fuori…ma Pago merita (e ne ha diritto), di entrare con la testa libera da questa situazione che gli ha causato dolore e di uscirne altrettanto libero. D’altronde niente e nessuno potrà mai scalfire un sentimento se c’è! Ma ora in questa esperienza deve ritrovare la pace dentro se’ e non lo potrà fare così, alimentando conflitti interiori e confusione”. Anche il pubblico si schiera a favore di Pago scrivendo: “credo che il 99% degli italiani la pensino come me per questo credo che il tele voto dovrebbe essere 99% No 1% SI anzi 2% perché comunque c’è la famiglia di serena che voterá SI”.

