Ciro Priello è Ed Sheeran, Tale e Quale Show 2021/ Altra prestazione da podio?

La sfida di Ed Sheeran aspetta Ciro Priello nella finale di Tale e quale show 2021

Ciro Priello si troverà a dover fronteggiare una sfida importante a Tale e Quale Show 2021, stasera, 5 novembre 2021, interpreterà Ed Sheeran. Per lui non sarà proibitivo confrontarsi con la lingua inglese piuttosto con la voce angelica del cantante che andrà a riproporre. Artista di spessore internazionale Sheeran è uno dei più difficili da imitare per via anche della sua nota estensione vocale. Sarà dunque importante cercare di capire anche qualche canzone il membro dei The Jackal si troverà a dover interpretare. Anche se c’è da dire che non c’è un brano facile nella discografia di un ragazzo che si è distinto proprio per una voce al di fuori della norma. La presenza scenica del vincitore di Lol però è già stata ampiamente dimostrata e stasera questo gli servirà.

Nessun dubbio per la giuria di Tale e Quale Show 2021 il vincitore della scorsa puntata è stato Ciro Priello. Priello, membro del noto gruppo comico The Jackal, si è guadagnato la standing ovation di colleghi, pubblico e giudici già a metà della sua esibizione. Descriviamo nello specifico le reazioni della giuria: Panariello ha definito Priello perfettamente calato nel personaggio che ha interpretato non solo vocalmente ma anche nei gesti e nei movimenti; la Goggi ha ricordato che nelle precedenti edizioni Massimo Ranieri è stato ripetutamente imitato e ha rimarcato che l’interpretazione di Priello è quella in cui la somiglianza è apparsa più tangibile rispetto a tutte le precedenti esibizioni. Un lavoro dunque straordinario che i due giudici hanno premiato assegnando al concorrente il massimo punteggio: 15.

E Cristiano Malgioglio? L’esponente rinomatamente più critico ed esplicito della giuria di Tale e quale show 2021 ha apprezzato a sua volta la teatralità dell’interpretazione ma ha definito Ciro Priello, tra i fischi del pubblico, calante nella parte finale dell’esibizione. Cristiano ha comunque attribuito 14 punti al giovane comico, gli stessi assegnatigli da un’entusiasta Lapo Elkann (in realtà Ubaldo Pantani). Come sempre Ciro ce l’ha messa tutta e nonostante il trucco non sia riuscito a trasformarlo totalmente, è riuscito ad aggiudicarsi la settima puntata con il risultato di 78 punti, seguito in classifica dai Gemelli di Guidonia con i Pooh e da Stefania Orlando, che ha interpretato una magnifica Fiorella Mannoia. A rendere perfetta la serata anche la presenza nel pubblico della futura moglie di Ciro, che ha festeggiato con lui l’ottimo risultato.

