Ciro Priello è Stash dei The Kolors a Tale quale show/ Poco sforzo, quale sarà la rendita?

Ciro Priello è Stash dei The Kolors nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021 e, a differenza di altri compagni, di sicuro il suo sarà uno degli sforzi meno evidenti. L’aspetto fisico è molto simile, almeno nei colori, tra il cantante e pupillo di Maria de Filippi e l’attore dei The Jackal, è anche la cadenza campana lo aiuterà nella sua esibizioe di questa sera. Il resto lo faranno la verve e il carisma che di certo non mancano a Stash ma nemmeno a Ciro Priello e chi lo ha seguito in questi anni prima in streaming e poi in tv, lo sa bene.

Il suo debutto questa sera sarà uno dei più comodi di questa prima puntata e questo non è sicuramente sinonimo di vittoria visto che i voti potrebbero essere buoni ma un po’ frenati proprio dal poco sforzo profuso in questa prima settimana.

Ciro Priello e il ‘caso’ Aurora Leone

Per chi non lo conoscesse ancora, Ciro Priello è uno dei ragazzi dei The Jackal diventati famosi proprio per le loro parodie di Gomorra e dei suoi personaggi. In particolare, ormai con un successo assodato alle spalle e dopo aver realizzato anche un film per il cinema, Priello è stato protagonista quest’estate di un complicato momento insieme all’amica e collega Aurora Leone.

I due avrebbero dovuto partecipare alla Partita del Cuore ma andarono via dopo che lei, almeno a loro dire, è stata bistratta perché donna, e invitata addirittura a lasciare il tavolo della Nazionale artisti. Lo scorso maggio le polemiche non sono mancate ma i The Jackal ci hanno poi messo una pietra sopra, questa sera Ciro dimenticherà tutto e si darà alla musica, riuscirà a convincere?

