CITTA’ DI FASANO TOLENTINO/ Risultato 0-0, info streaming video tv: si comincia!

Comincia Città di Fasano Tolentino: abbiamo ricordiamo che nella partita d’andata di questa semifinale della Coppa Italia Serie D avevamo avuto un pareggio per 1-1, è curioso notare che ai quarti di finale sia i pugliesi sia i marchigiani avevano avuto bisogno dei calci di rigore per ottenere la qualificazione. Nello specifico, il Città di Fasano aveva avuto la meglio nel derby pugliese con il Foggia per 5-3 ai calci di rigore dopo che la partita in gara secca (come da regolamento aia quarti, a differenza delle semifinali) era terminata con un pareggio per 1-1 nel quale il gol del Fasano era stato segnato da Prinari. Il Tolentino invece si era imposto per 5-4 ai rigori, anche in questo caso dopo un pareggio per 1-1 contro gli abruzzesi del Pineto: la rete del Tolentino era stata opera di Di Domenicantonio. Adesso però tutto questo è già il passato: pensiamo piuttosto all’attualità della cronaca, perché Città di Fasano Tolentino comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Città di Fasano Tolentino si gioca oggi pomeriggio, mercoledì 12 febbraio, alle ore 15.30 presso lo Stadio Vito Curlo di Fasano, che sarà sede della partita di ritorno della semifinale della Coppa Italia Serie D 2019-2020. Oggi sapremo infatti chi si qualificherà per la finale, per stabilirlo Città di Fasano Tolentino potrebbe anche prolungarsi ai calci di rigore (niente tempi supplementari): questo si verificherà in caso di un altro pareggio per 1-1 dopo quello che era maturato già nella partita d’andata a causa dei gol di Diaz per il Fasano al 47’ minuto e di Strano per il pareggio del Tolentino al minuto 84. Il pareggio invece sorriderebbe subito al Fasano se si trattasse di uno 0-0 e d’altro canto promuoverebbe il Tolentino dal 2-2 in su; evidentemente non ci sarebbe invece bisogno di alcun calcolo nel caso in cui una delle due squadre uscisse vincitrice dal campo, prendendosi anche la qualificazione per la finale.

Scopriamo ora insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per Città di Fasano Tolentino. I pugliesi allenati da mister Giuseppe Laterza potrebbero affidarsi al modulo 4-3-1-2 con questi interpreti: Suma in porta; Cassano, Panebianco, Gonzalez e Pedicone nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto formato da Schena, Titarelli e Ganci, più avanti invece il trequartista Cochis in appoggio ai due attaccanti Cavaliere e Diaz. La replica del Tolentino di Andrea Mosconi invece potrebbe concretizzarsi in questo 3-5-2: Rossi in porta; Strano, Laborie e Viola davanti a lui in una retroguardia a tre; folto centrocampo a cinque composto invece da Mastromonaco, Olivieri, Pagliari, Severoni e Cerolini; infine ecco Di Domenicantonio e Tirabassi a formare la probabile coppia d’attacco.



