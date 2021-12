Ciuffy, cane di Katia Ricciarelli/ “La sua presenza è fondamentale nella mia vita”

Puntata speciale quella del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera. Katia Ricciarelli che sembrava pronta a non accettare il prolungamento del reality e che ha poi deciso di restare nella casa più spiata d’Italia dove ha trascorso il Natale con tutti gli altri concorrenti, nel corso della trentesima puntata, riceverà una sorpresa molto speciale. Nelle scorse puntate del reality, Alfonso Signorini ha dato spazio all’artista che si è raccontata a 360 gradi anche attraverso la linea della vita con cui ha fatto un bilancio di tutti i momenti positivi e negativi vissuti.

Katia Ricciarelli/ Casa del GF Vip contro di lei a Natale: "Che grande rottura di..."

La Ricciarelli che, pur non essendo sposata e non avendo avuto figli può contare sull’amore incondizionato dei parenti, degli amici e dei suoi allievi, ha nel cuore un piccolo cagnolino che, per lei, è una presenza fondamentale. Nella vita della Ricciarelli, infatti, c’è il piccolo Ciuffy che per Katia è come un figlio. Dopo aver avuto la possibilità d’incontrarlo già nelle scorse settimane, questa sera, potrà nuovamente rivederlo.

Alessandro Basciano a pezzi per la morte del nonno "stava già male"/ E confessa "Mia madre sta soffrendo"

Katia Ricciarelli e l’amore per il cane Ciuffy

E’ un amore incondizionato quello che Katia Ricciarelli prova per il cagnolino Ciuffy con cui divide le sue giornate e che, in questi mesi, ha affidato a persone di cui si fida. Il giorno di Natale ha ricevuto il videomessaggio di parenti e amici e ha avuto così la possibilità di rivedere Ciuffy che, quando ha riabbracciato sulla passerella del Grande Fratello Vip 2021, ha definito “il più bel regalo che potesse ricevere”.

Nella casa di Cinecittà, la Ricciarelli parla spesso di Ciuffy di cui sente profondamente la mancanza. La Ricciarelli ama Ciuffy come un figlio e quando non lavora, trascorre il suo tempo a casa in sua compagnia avendolo sempre accanto quando si concede un momento di relax sul divano.

L'ira di Katia Ricciarelli contro Gianmaria Antinolfi/ "Non fare il furbo con me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA