Classe 1999 e nata a Varese, la cantante Clara Soccini, in arte Clara, ha debuttato nel panorama della musica con il singolo Freak, nel 2020, per poi collaborare anche con Mr. Rain, per la realizzazione di brano Un Milione Di Notti. Come racconta in un’intervista rilasciata a Fanpage ad inizio 2024, per Clara l’esperienza più bella è stata quella di salire sul palco del Festival di Sanremo con Diamanti Grezzi. La parentesi dedicata, invece, al suo ruolo di Crazy J, in Mare Fuori 4, ha rappresentato, per lei, qualcosa di diverso. Sicuramente un importante trampolino di lancio. Ad esempio, per poter lavorare al fianco di “attori molto bravi” e poter, quindi, imparare da loro. Eppure, alla fine dei conti, per Clara – questo ruolo – avrebbe comunque rappresentato qualcosa di secondario rispetto al suo desiderio di coltivare il suo amore per la musica.

Clara ha promosso l’uscita del suo ultimo brano, Nero Gotico, durante un’intervista a RTL 105 Take Away, citando l’atteso evento del 3 ottobre. Ossia il primo concerto di Clara, svoltosi a Largo Venue, un locale molto intimo a Roma. L’evento ha avuto un buon riscontro. Un successo, quest’ultimo, che lascia ben sperare anche la cantante dopo essersi confrontata con il pubblico di un luogo frequentato, anche in passato, da molti grandi artisti ai loro primi anni di attività. Pochi giorni più tardi, ancora emozionata per la sua vicinanza con il pubblico, l’artista ha infine raccontato qualcosa di sé riguardo a una sua esperienza a scuola.

Clara chi è, studentessa ribelle ma dopo il debutto “devo tantissimo a loro”

Ospite alla trasmissione di Rai 2, La Fisica Dell’Amore, Clara ritorna con la mente ai banchi di scuola. La cantante racconta di aver frequentato il liceo linguistico di Varese e di non essere mai stata al suo posto. Avendo vissuto con orgoglio i panni di studentessa ribelle, la cantante non ha fatto fatica – anche oggi – ad ammettere di non aver mai nutrito un particolare interesse per la matematica o per la fisica, eppure di sentirsi, al contempo, molto grata nei confronti di alcuni suoi professori. “Devo tantissimo a loro” spiega l’artista che, ancor prima del suo debutto ufficiale, nel 2020, aveva già iniziato a lavorare molto all’età di 16 anni.

La cantante spiega, infatti, al conduttore Valerio Schettini, che aveva un grande timore che i docenti potessero reagire male a questa sua passione e che invece, riuscendo a comprenderla, l’avrebbero assecondata nel migliore dei modi. Non solo, quindi, verso il mondo della musica, ma anche ad esprimere liberamente i suoi pensieri e le sue impressioni in classe. Dopo aver indossato una bellissima parrucca rosa ad Halloween 2024 e la sua apparizione all’81esima Mostra di Venezia, Clara ha partecipato a un progetto pubblicitario firmato Motorola, di cui ha postato alcuni momenti della sua realizzazione anche sul suo profilo Instagram nel mese di novembre.