Clarissa Burt è stata la prima concorrente ad essere eliminata da questa edizione del Grande Fratello 2024. La famosa attrice originaria degli Stati Uniti ha abbandonato la casa il 3 ottobre, nel corso della sesta puntata. Anche se la sua permanenza è durata poco, Clarissa Burt si è fatta conoscere meglio dal pubblico raccontando della sua vita difficile, con un padre violento da cui è scappata insieme alla madre e alla sorella quando aveva solo diciotto anni. Non solo, l’attrice ha anche spiegato del suo passato con Massimo Troisi, commovendo tutto il pubblico del Grande Fratello.

Clarissa Burt ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, dove ha raccontato di come ha passato la sua avventura nel reality del Grande Fratello 2024 e si è lasciata sfuggire qualche dettaglio su alcuni dei concorrenti della casa. Tra le rivelazioni di Clarissa Burt ce n’è stata una che ha scosso i fan del programma: l’attrice americana avrebbe confessato quale degli uomini l’ha attratta di più durante il percorso ma tenetevi forti: non si tratta nè di Iago Garcia, nè di Clayton Norcross!

Dopo il Grande Fratello 2024 Clarissa Burt ha voluto fare un riassunto di quello che è stato il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia, svelando quale degli uomini del cast di quest’anno le piaceva di più. L’attrice ha fatto il nome di Javier, dicendo anche che se avesse avuto trent’anni in meno si sarebbe permessa una “cotta” per lui, dato che l’ha trovato premuroso e dolce, tanto da paragonarlo al suo adorato Massimo Troisi. Clarissa Burt ha poi aggiunto che Javier Martinez ha tutto, anche l’eleganza. Per quanto riguarda Clayton Norcross, invece, ha parlato di mancanza di rispetto, dato che mangia troppo rispetto agli altri senza curarsi delle razioni di cibo nella casa.

Poi Clarissa Burt ha parlato di Lorenzo Spolverato, dicendo che purtroppo alza sempre il volume della voce e urla troppo, mentre rispetto al suo percorso personale nella casa del Grande Fratello 2024, l’attrice è contenta di aver reagito sempre con diplomazia. Nonostante la sua pacatezza, Clarissa Burt ha ammesso però di essere sbottata nel momento in cui Yulia e Jessica si sono attaccate, dicendo a loro di smetterla. Dopo aver visto bisticciare anche Lorenzo e Iago, ha pensato che stare nella casa non facesse per lei.