Clarissa e Jessica Selassiè strategie contro Soleil al GF Vip/ “Fai l’amicona sua”

Prime strategie nella casa del Grande Fratello Vip . Nelle scorse ore, tra Jessica Selassiè e Soleil Sorge c’è stato un botta e risposta che ha animato la casa. La principessa Selassiè ha esortato gli altri concorrenti a correggere i propri atteggiamenti per una casa convivenza. Il rimprovero di Jessica, fatto durante il pranzo, non è piaciuto a Soleil che le ha risposto: “Sei un Sei un po’ troppo bacchettona su ogni cosa, devi sempre dire la tua a chiunque va in cucina. Un po’ più di calma”. Tra le due non c’è mmolta simpatia e la sorella Clarissa, pensando alla futura permanenza nella casa, ha dato un consiglio alla sorella.

Come fa sapere Isa e Chia, in un momento di relax, parlando in inglese, Clarissa e Jessica hanno messo su quella che, a molti, è sembrata una strategia. Non metterti contro Soleil, è più forte di noi nel gioco. Fai come fa Manila, che fa l’amicona, falla pure tu. Aspetta che cominci lei, che si dimostri per ciò che è. Sicuramente c’è già una clip e domani la manderanno in onda per provare a mettervi contro”, ha detto Clarissa.

Clarissa e Jessica Selassiè, prime strategie al Grande Fratello Vip

Clarissa è convinta che, per poter continuare l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip sia fondamentale essere amici dei personaggi forti. Considerando Soleil una delle concorrenti più forti, Clarissa esorta la sorella a non andarle contro. Jessica, però, pare sia pronta a percorrere la propria strada.

“Ha già dimostrato ciò che è con Gianmaria“, ha continuato Jessica, “Lo sai che io non sono una leccac*lo, non lo sono mai stata. Domani [in diretta, ndr] lo dirò. Si è lamentata per la cottura dei broccoli, a me stanno sul c*zzo le persone che si lamentano ma non fanno nulla per migliorare“.

Clarissa e Jessica su Soleil

