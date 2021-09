Grande Fratello Vip 2021/ Prime liti in casa: Katia e Jessica infastidite

Grande Fratello Vip 2021: prime liti in casa, Katia Ricciarelli e Jessica partono all’attacco

I problemi classici della convivenza cominciano ad emergere nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo i primi giorni di armonia, il cibo è l’oggetto di maggior discussione tra i concorrenti. Nelle scorse ore, Katia Ricciarelli e Jessica, una delle sorelle Selassiè, si sono lamentate soprattutto per alcune abitudini dei compagni. La Ricciarelli, in particolare, non gradisce l’ora del pranzo. “Rispetto le persone e le loro abitudini, ma voglio anche essere rispettata io. Non posso più aspettare le 15:00 per mangiare!”, si è lamentata la Ricciarelli.

“Non pensano proprio al fatto che alcune cose possano dar fastidio” ha aggiunto Jessica. Anche Carmen Russo si è unita alla conversazione e le lamentale su alcuni atteggiamenti dei coinquilini non sono mancate. Come nelle precedenti edizioni del talent, dunque, anche quest’anno, il cibo scatena incomprensioni.

Le regole scatenano la polemica nella casa del Grande fratello vip 2021

Tra le inquiline della casa del Grande Fratello Vip 2021 più insofferenti al disordine della casa c’è sicuramente Jessica che ha deciso di parlare apertamente ed elencare quelle che dovrebbero essere, secondo il suo punto di vista, le regole da seguire per una convivenza serena. Jessica chiede ai compagni di pulire il bagno e la doccia ogni volta che vengono utilizzati.

Anche Manila Nazzaro, inoltre, ha espresso il proprio parere lamentandosi dell’uso di piatti e bicchieri che, puntualmente, non vengono lavati e messi a posto. “Chi usa la tazza, la lava, l’asciuga e la mette a posto” ha detto l’ex Miss Italia, che ha poi continuato: “Ho lavato per 3 volte almeno 20 tazze, va benissimo tutto ma siamo sempre gli stessi a fare le cose. Le cose si fanno subito, perché il lavandino serve vuoto”. Soleil, pur essendo in parte d’accordo, commenta così l’atteggiamento di Jessica: “Sei un po’ troppo bacchettona su ogni cosa, devi sempre dire la tua a chiunque va in cucina. Un po’ più di calma”.

