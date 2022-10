Clarissa Marchese è incinta, l’ex volto di Uomini e Donne/ “Presto saremo in quattro”

Clarissa Marchese diventerà mamma bis: il tenero annuncio social

Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne, è incinta per la seconda volta. Già mamma della piccola Arya, l’ex Miss Italia ha voluto condividere con i fan questa lieta novella con una splendida foto di famiglia. Dopo i rumors sul pancino sospetto della modella, arriva la conferma ufficiale.

Amici 22, Aaron Cenere in crisi?/ "Universale é il rapporto carnale con la paura"

Allegata alla foto in cui il marito Federico le bacia il pancione con in braccio la loro primogenita, c’è la frase: “Più che felici, presto in 4“. L’ex volto del dating show condotto da Maria De Filippi, diventerà mamma bis insieme a suo marito Federico che ha conosciuto proprio nel programma. Tra i due c’è sempre stata una bellissima affinità e, dopo Uomini e Donne non si sono più lasciati. La coppia si è sposata nel 2019 e la piccola Arya è nata nel 2020, suggellando il loro grande amore.

Gegia contro Bellavia, Vipponi attaccano: "Dette cattiverie"/ Lei: "Mi scuso ma ciò che penso di lui rimane"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese)

Clarissa Marchese: “Ho smesso di allattare dopo oltre due anni”

Clarissa Marchese ha raccontato sui social l’esperienza dell’allattamento della sua prima figlia Arya, durata più di 2 anni: “Vi ho detto che ho ufficialmente smesso di allattare, non è stato facile ma sono stata decisa a farlo. Ieri sono tornata a casa, ieri notte Arya voleva fare il suo spuntino notturno ma le ho detto che il latte di mamma non c’era più”.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi presto sposi/ Svelata la data del matrimonio!

E ancora: “Erano le 4,30 di notte, ero stanca, lei ha pianto fino alle 7,30. Tre ore no stop di pianti, grida, urla. È stato difficile per me, non l’ho mai vista così. L’ha presa male, però c’è stato il lieto fine perché si è addormentata e quando si è svegliata mi ha detto “mamma il biberon. ” L’ex tronista ha poi svelato: “Federico mi ha mandato un video in cui Arya gli spiega che “mamma non ha più lattuccio”. Non mi resta che sperare per il meglio e che quello che è successo la scorsa notte non si ripeta più.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA