Orietta Berti/ la scalata verso il successo continua, i nuovi progetti e l’amore

Orietta Berti, progetti e successo

Orietta Berti sarà una degli ospiti di “Una voce per Padre Pio”, programma condotto da Mara Venier su Rai 1, insieme ad altri ospiti e cantanti che partecipano anche per la gioia comune di fare beneficenza e mandare un messaggio di speranza in un momento delicato caratterizzato dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia. Alla conduzione, proprio la Venier che recentemente aveva invitato la cantante a Domenica In insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo, per parlare della nuova serie che le vedeva protagoniste: “Quelle Brave Ragazze”.

Orietta è una cantante italiana che nel corso della sua carriera ha venduto ben 16 milioni di dischi. Attiva sin dal 1964 non ha mai smesso di stupire il suo pubblico, che l’ha ammirata dai suoi più grandi brani come “Fin che la barca va”, ai suoi look esuberanti, alle sue collaborazioni con artisti moderni del calibro di Achille Lauro e Fedez. Il successo della loro collaborazione e del brano “Mille” infatti, ha riportato Orietta alla fama e al successo anche tra i social e tra le nuove generazioni.

Come aveva dichiarato recentemente nello studio di Domenica In, Orietta Berti nella sua vita ha avuto e amato un solo uomo: Osvaldo Paterlini. Un matrimonio che va avanti dal 1967 e a cui la cantante ha dedicato il brano che ha portato a Sanremo 2021 “Quando ti sei innamorato”. Orietta ha dichiarato: “Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita com’è successo a noi”. I due si erano conosciuti ad una fiera, lei lo aveva invitato a prendere un caffè, lui non voleva perché non gradiva il caffè ma Orietta lo convinse dicendogli che il suo caffè era col cioccolato e a quel punto lui si presentò.

Una storia nata in modo “bizzarro”, che è anche proseguita in modo bizzarro, non a caso, Orietta ha raccontato un aneddoto secondo cui al loro matrimonio Osvaldo non aveva pronunciato il fatidico “si” ma aveva fatto solo un cenno con la testa, così quando fu trasmesso in televisione, fu l’amico Al Bano a doppiare quel “si”. Una coppia legata da un amore che dura nel tempo e anche nella malattia, tanto che quando Osvaldo aveva il Covid, la cantante litigò anche con i medici pur di restargli accanto.











