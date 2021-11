Clarissa Selassiè attacca Soleil Sorge “non me ne frega un cazz* del suo pensiero”/ Il duro sfogo

Clarissa Selassiè si è scusata con Francesca Cipriani e ha attaccato Soleil Sorge. Dopo il confronto con Maria Monsè, Clarissa ha raggiunto la zona beauty in cui c’erano Francesca, Sophie e Miriana. Proprio nelle scorse ore, c’era stato uno scontro tra Manila Nazzaro e Jessica Selassié al GF Vip 6, a causa della temperatura che c’è nelle camere. L’ex Miss Italia soprattutto ha criticato l’atteggiamento di Clarissa, che è stata prontamente difesa dalla sorella. Jessica ci ha tenuto a sottolineare che invece Francesca Cipriani solitamente si lamenta perché sente troppo caldo: “Anche lei è esagerata”. Francesca Cipriani ammette di essersela presa per un giudizio così critico nei suoi confronti e sfoga con le lacrime la sua delusione.

Soleil Sorge/ Fa battere il cuore di Alex Belli: faccia a faccia con Delia Duran?

Clarissa si avvicina e la consola, facendole capire che la sua rabbia era rivolta a Soleil, che si è intromessa su un discorso che non la riguardava affatto. Clarissa Selassiè dice a Francesca: “Ma ti pare che non ti voglio più parlare per l’aria condizionata?. Queste per me sono cavolate solo che nel momento in cui vedo delle persone che non c’entrano nulla intromettersi io non ci sto”. A quel punto, Clarissa attacca Soleil: “Non è mai stata con noi in camera e non sa che temperatura possa esserci. Non ho bisogno poi che lei mi insegni la vita. Sono libera di esprimere la mia opinione”. Clarissa e Francesca si abbracciano e la principessa le chiede scusa.

Soleil Sorge, lite con Miriana Trevisan "Falsa datti una calmata"/ "Cos'è, la mafia?"

Manila Nazzaro si scaglia contro Clarissa Selassiè: “Non si può urlare sbattendo la porta”

Nella casa del Grande Fratello Vip, la temperatura del condizionatore è diventato un vero problema tanto da spingere Manila Nazzaro a scagliarsi contro Clarissa Selassié. L’ex Miss Italia non ha gradito l’atteggiamento di Clarissa, che si è lamentata dell’aria condizionata in camera e ha lasciato la stanza sbattendo la porta e accusando tutti per il suo malessere. A questo punto, in assenza di Clarissa, Manila si è rivolta alla sorella maggiore: “Clarissa è uscita sbattendo la porta dicendo che è colpa nostra se sono tre mesi che è malata. Nostra? Che andiamo a chiedere noi l’aria fredda? Non si può urlare sbattendo la porta”.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge "Farò di tutto per renderti felice"/ Delia Duran 'tradita' al GF VIP?

Intanto, Nell’ultima diretta c’è stato un episodio che ha interessato le tre sorelle. Alfonso Signorini ha infatti comunicato che da quel momento in poi sarebbero state tre concorrenti singole. Nonostante abbia solo 19 anni, la piccola Selassié è riuscita a integrarsi molto bene all’interno della casa, nonostante non manchino screzi con alcuni concorrenti e discussioni familiari che si sciolgono con un grande abbraccio. Ha molto rispetto della sorella maggiore Jessica e molto comprensiva con la secondogenita Lulù. Scopriremo nella nuova diretta com’è andata la prima settimana da concorrente singolo di Clarissa Selassié.



© RIPRODUZIONE RISERVATA