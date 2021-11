Jessica Selassiè “Malata da 3 mesi per colpa vostra”/ Lite con Manila “nn si può urlare e sbattere la porta”

L’aria condizionata scatena la lite tra Manila Nazzaro da una parte e Clarissa e Jessica Selassiè dall’altra. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, per garantire un ricambio d’aria adeguato, l’aria condizionata è costantemente accesa. Tuttavia, la scorsa notte, l’aria condizionata più calda ha fatto infuriare Francesca Cipriani che, a detta di Manila Nazzaro che divide il letto con lei, avrebbe perso il controllo. Se, tuttavia, nella stanza blu l’aria condizionata era troppo calda, nella stanza arancione, invece, faceva molto freddo.

A lamentarsi sono state principalmente Maria Monsè e Clarissa Selassiè. Maria, infatti, ha provato inizialmente a cambiare letto per poi arrendersi. Clarissa, invece, non ha nascosto il proprio malcontento con Manila Nazzaro. In cucina, infatti, l’ex Miss Italia si sfoga con Jessica, la maggiore delle sorelle Selassiè, lamentandosi per l’atteggiamento di Clarissa.

Manila Nazzaro contro Clarissa e Jessica Selassiè: l’aria condizionata scatena la guerra al Grande Fratello Vip 2021

La temperatura troppo bassa della stanza arancione in cui dormono Giucas Casella, Sophie Codegoni, Lulù Selassiè, Maria Monsè, Patrizia Pellegrino, Miriana Trevisan e Clarissa Selassiè ha lasciato strascichi su Clarissa che ha ammesso di non sentirsi bene puntando il dito contro gli inquilini della stanza blu. In particolare, la più piccola delle Principesse ha attaccato Manila e Francesca Cipriani che si sarebbero lamentate più degli altri.

L’ex Miss Italia ha così affrontto la questione prima con Jessica e poi anche con Clarissa. “Clarissa è uscita, sbattendo la porta, dicendo: per colpa vostra sono tre mesi che sono malata”, ha detto Manila. “Francesca ha dei calori esagerati”, ha ribattuto Jessica. La Nazzaro, poi, ha provato a smorzare i toni. Manila, infatti, si dice sicura che sia stata la poca esperienza di Clarissa a dare vita alla sua reazione esagerata, ma la piccola Selassiè non è affatto d’accordo. “Io a 19 anni mi sento una donna formata. Il mio carattere sarà questo per tutta la vita“, dice Clarissa. “Se volete il consiglio prendetelo altrimenti non vi dico più niente. Ogni volta prendete le cose sul personale”, conclude la Nazzaro chiudendo la questione. Cliccate qui per vedere il video.

