Clarissa Selassié e Ainett criticano Sonia Bruganelli/ “Basta giustificare Soleil!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a discutere della frase di Soleil Sorge per alcuni “razzista”. Clarissa Selassié ha continuato a parlare della vicenda nella stanza blu insieme ad Ainett Stephens. Le critiche a Soleil hanno coinvolto poi Sonia Bruganelli. L’opinionista in queste settimane si è sempre schierata dalla parte di Soleil, trovandola una grande concorrente.

Da qui la riflessione di Clarissa: “Sicuramente in puntata Soleil tenterà di giustificarsi e dirà tipo ‘la mia intenzione non era offensiva, non sono razzista’. – ha esordito, come riporta Biccy – Poi ci sarà Sonia che potrebbe difenderla. […] Se Sonia non dimostra obiettività, se la difende è imbarazzante per il programma. Come ca**o fai a difenderla?! Oh, ma sei fuori di testa?”, ha sbottato la Selassié.

Ainett Stephens contro Sonia Bruganelli per Soleil Sorge

Alle riflessioni di Clarissa Selassié sono seguite quelle di Ainett Stephens. La gieffina ha appoggiato le critiche a Sonia Bruganelli, dichiarando: “Già me la immagino Sonia che proverà a difenderla. Se Sonia la difenderà la gente capirà. Voi pensate che a casa i telespettatori sono scemi? Per questo non può andare in nomination Soleil, perché va fuori immediatamente.”

Ainett ha inoltre rivelato: “Io sono andata in confessionale e ho detto ‘Chissà perché è una ragazza così intelligente, sincera, brava, bella e buona, non viene capita da mezza Italia’. Ragazze Sonia le ha detto ‘fin quando potrò ti salverò e ti porterò in finale’. Quando le ha detto così ho capito. Quindi è chiaro che Soleil adesso si sente Dio sceso in terra perché protetta“. Come replicherà la Bruganelli?

