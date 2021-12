Clarissa Selassié “Giucas? mi ha fatto male, sconvolta da Katia Ricciarelli”/ Attacco al GF VIP

Clarissa Selassié dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021, tra l‘indifferenza generale di tutti tranne che delle sue sorelle, è tornata alla normalità riacquisendo l’uso dei suoi social in cui ha commentato la sua recente esperienza come concorrente del reality parlando anche degli altri concorrenti e soprattutto di essere rimasta sconvolta dai comportamenti di alcuni concorrenti della casa.

In un lungo post su Instagram, Clarissa ha parlato della sua esperienza dicendo: “Io, ragazza di 19 anni che ha accettato di partecipare a questa avventura con lo spirito di chi vuole fare un viaggio introspettivo. Io non mi sono preparata, non sapevo cosa avrei provato e non avevo una strategia di approccio al gioco”.

Clarissa Selassié parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021

Clarissa Selassié si è dilungata anche nel parlare dei suoi compagni di avventura dichiarando di aver trovato all’interno della casa almeno due amiche vere: Sophie Codegoni e Miriana Trevisan e ha anche ammesso di aver imparato qualcosa dalle persone più grandi, nonostante le abbia spesso criticate: “Ho imparato ad ascoltare e a pensare prima di parlare”.

Oltre alle grandi amicizie Clarissa ha anche ammesso di essere stata ferita da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 come, ad esempio, la nomination di Giucas Casella: “Quello mi ha fatto davvero male, ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere” la polemica di Clarissa è continuata con la dovuta precisazione: “ Maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal curriculum e se mia sorella Lulù è stata punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti“.

