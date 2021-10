Clarissa Selassiè, terrore nella notte al GF Vip/ “Sento urla di una donna, chiudete la porta”

Attimi di terrore nella casa del Grande Fratello Vip 2021 in particolare nella notte fra mercoledì e giovedì scorso. Prima i rituali “particolari” di Mirana Trevisan e Giucas Casella, quindi la lite fra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, e infine, la “presenza” con tanto di urla, avvertita da Clarissa Selassiè, una delle tre sorelle Princess, le principesse. Mentre tutti erano a letto, erano circa le 3:30, Clarissa Selassiè ha svegliato di soprassalto alcuni coinquilini, giurando di aver sentito delle urla molto forti di una donna. Spaventatissima si è rivolta a Gianmaria Antinolfi ed ha chiesto di barricare la porta della stanza perchè non si sentiva tranquilla.

Clarissa Selassié attacca Soleil/ "Ho perdonato chi mi ha menato e praticamente molestato ma non lei"

L’imprenditore napoletano ha cercato di stemperare la situazione, rassicurando la Princess sul fatto che nessuno sarebbe potuto entrare in piena notte nella casa del Grande Fratello Vip, ma la ragazza non ha voluto sentire ragioni ed ha quindi chiesto di mettere il gancio alla porta. Ecco come è andata, così come si legge su Biccy.it: “C’è qualcuno sveglio? Ragazzi ma siete svegli? Io sento le urla forti di una donna, non sto scherzando. Sento urlare una donna, ma sono urla forti, forti. Non stavo sognando sono sveglia e stavano urlando”.

CLARISSA SELASSIE’, TERRORE NELLA CASA DEL GF VIP: “METTETE IL GANCIO VI PREGO”

“Vi dico che hanno gradato fortissimo e più volte – ha continuato Clarissa Selassiè – chiudete la porta e mettete il sigillo. Qui è pericoloso ragazzi. Chiudiamoci dentro. Ho paura. Non si sa mai cosa può essere. Giammi, ragazzi, ma l’avete sentito anche voi? Dite che sono cose fuori? Ma siete sicuri siano lontani? Comunque chiudiamoci lo stesso. Ok ma per stare tranquilli mettete il gancio vi prego”.

Ai più attenti questa scena di Clarissa Selassiè ha ricordato quanto accaduto sempre durante un’edizione del Grande Fratello Vip, precisamente quello di 4 anni fa, il Gf Vip 2. con protagonista Malgioglio. Anche in quel caso erano le 3 di notte, e non era accaduto nulla di “paranormale” ma semplicemente una signora che abitava vicino alla casa del Gf avevo preso il microfono ed aveva iniziato ad inveire contro il Gf: “Avete rotto, ve ne dovete annà“. L’artista catanese si spaventò e si svegliò di soprassalto, chiedendo spiegazioni agli autori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA