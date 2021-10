Clarissa Selassiè, twerking bollente al GF vip/ Video: in bikini, sfoggia il sedere…

Clarissa Selassiè, la sorella più piccola delle Principesse, concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, mostra le curve durante un bagno in piscina. Clarissa che, insieme alle sorelle Jessica e Lucrezia partecipa al reality show come unico concorrenti, si è concessa un bagno in piscina mostrando il fisico mozzafiato. In bikini, Clarissa ha poi improvvisato un twerking bollente guardando il fondoschiena riflesso in uno dei tanti specchi presenti in piscina.

Il video, pubblicato dalla pagina Instagram “GFVipVideo” è diventato immediatamente virale con gli utenti che hanno commentato le doti fisiche della Selassiè che, in una puntata in diretta del reality, aveva sfoggiato anche le sue doti canore. Il video sarà mostrato in diretta da Alfonso Signorini?

Clarissa Selassiè, sorpresa d’amore al Grande Fratello Vip 2021?

Se Lucrezia si è riavvicinata a Manuel Bortuzzo con cui c’è stato un nuovo, passionale bacio, Clarissa ha il cuore impegnato. La sorella più piccola delle Selessiè, infatti, ha raccontato di aver lasciato una persona speciale fuori dalla casa di cui, tuttavia, non ha rivelato l’identità.

Durante le sue chiacchierate con l’amica Sophie Codegoni con cui ha legato in modo particolare, si è alsciata andare a racconti con gli occhi a cuoricino. Finora, per Clarissa, è arrivata una sola sorpresa: una lettera della mamma che ha condiviso con le sorelle Jessica e Lucrezia. Per lei, dunque, nelle prossime puntate del reality, arriverà una sorpresa speciale?

