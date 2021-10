Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, baci bollenti al GF Vip/ Video: torna la passione

Scoppia di nuovo la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Galeotta è stata la notte subito dopo la diretta della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo piccoli gesti d’affetto tra i due, la notte ha riavvicinato definitivamente il nuotatore e la principessa. Se Lulù non ha mai nascosto i propri sentimenti dichiarandosi presa da Manuel anche durante i momenti di gelo totale, Bortuzzo che aveva voluto mettere un punto al loro rapporto, è tornato inaspettatamente sui suoi passi.

Dopo la diretta, Manuel e Lulù si sono ritagliati un momento intimo restano a lungo abbracciati nel letto di lui. Tra sorrisi, carezzi e sguardi dolci, Manuel è apparso nuovamente preso da Lulù a cui ha regalato anche un bacio passionale. La presenza di Lulù nel nello di Manuel ha spiazzato Ainette Stephens che, rivolgendosi alla Principessa, le ha chiesto cosa ci facesse lì.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: dopo il gelo, scoppia l’amore al Grande Fratello Vip 2021?

Il distacco ha fatto riavvicinare Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Trascorrere giorni interi lontani ha portato Manuel Bortuzzo a tornare sui suoi passi e a cercare nuovamente la vicinanza di Lulù Selassiè che non ha mai perso la speranza di poter riconquistare le attenzioni del nuotatore. Dopo i baci notturni, anche il buongiorno di Manuel e Lulù è stato dolce.

I due, infatti, si sono scambiati un bacio in magazzino, lontani dagli occhi degli altri concorrenti la maggior parte dei quali è ancora all’oscuro del ritorno di fiamma tra i due. Manuel e Lulù, dunque, formeranno presto ufficialmente una coppia? Per il momento, Lulù si gode Manuel convinta di non voler commettere nuovamente gli stessi errori.

