Grande Fratello Vip 2021/ Drone sulla casa: messaggio misterioso, è Delia Duran o Lorenzo Amoruso?

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2021 e news 28 ottobre

Scherzo o messaggio veritiero? Sulla casa del Grande Fratello Vip 2021 è sceso un drone con un messaggio criptico per uno dei concorrenti. “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi“: è questo il messaggio che è stato recapitato in casa da una misteriosa porta rossa e che ha portato i concorrenti a pensare a varie ipoteti. Rileggendo la frase e guardando il colore rosso della busta, quasi tutti gli inquilini della casa hanno pensato ad un ex partner.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: primo, bollente bacio/ Al GF Vip, passione...

C’è, tuttavia, chi ha pensato agli attuali compagni. La maggior parte degli inquilini punta su un messaggio di Delia Duran, la moglie di Alex Belli mentre c’è anche chi punta su Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro. L’ultima ipotesi è il messaggio di un ex inquilino. Quale sarà la verità?

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Soleil falsa, Katia deplorevole"

Grande Fratello Vip 2021: Nicola Pisu, nuova dichiarazione a Miriana Trevisan

Miriana Trevisan e Nicola Pisu non riescono a staccarsi. Dopo aver invitato Nicola a non dormire più per terra per starle accanto, Miriana e Nicola hanno trascorso molto tempo insieme. La showgirl ha anche stuzzicato Pisu ricordandogli che, quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, avrà sicuramente molte ragazze pronte a corteggiarlo.

Nicola, però, ha prontamente ribattuto: “A me delle altre non interessa”. Miriana, inoltre, è convinta che la reclusione in casa abbia reso ancora più sensibile Nicola. Il rapporto tra i due continua ad evolversi. Miriana, tuttavia, non si sbilancia restando ancora un po’ frenata. Cambierà qualcosa nei prossimi giorni?

GF Vip, Adoratamente con Stile/ Marchesa d'Aragona: video, "Carmen le ha cantate a Katia!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA