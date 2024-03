CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Lautaro capocannoniere, la crescita di Dybala (27^ giornata, 1 marzo 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA GRANDE CRESCITA

Nella classifica marcatori Serie A c’è un calciatore che è in grande crescita: si tratta di Paulo Dybala, che lunedì scorso nel 3-2 che la Roma ha inflitto al Torino ha realizzato la prima tripletta con la maglia giallorossa. L’attaccante argentino si trova già ad una sola rete da quanto aveva fatto l’anno scorso: in 25 presenze aveva infatti realizzato 12 gol, purtroppo il grande cruccio della Joya è quello di essere sempre stato abbastanza fragile, tanto che dal 2014 (prima stagione in Serie A, a Palermo) ha dovuto saltare un totale di 81 partite, una media di oltre otto a campionato.

I suoi gol sono tanti: 13 con la squadra rosanero (con cui ha giocato anche nel torneo cadetto), 82 con la Juventus e 23 con la Roma, il totale fa 118 e dunque Dybala già l’anno scorso era entrato nel club dei 100. Adesso gli mancano 7 reti per eguagliare quanto aveva fatto nelle prime due stagioni con la Juventus, ma resta ancora lontano il primato personale in Serie A: nel 2017-2018 era stato lui a segnare più di Gonzalo Higuain con la maglia bianconera, le sue 22 reti erano state fondamentali per permettere alla Vecchia Signora di vincere il settimo scudetto consecutivo, strappandolo ad un Napoli che dopo aver vinto all’Allianz Stadium sembrava averlo in pugno. (agg. di Claudio Franceschini)

GIÀ RECORD PER LAUTARO!

La classifica marcatori Serie A ci farà compagnia a partire da venerdì 1 marzo, perché già questa sera è in programma un succulento anticipo della 27^ giornata con Lazio Milan: dobbiamo allora dire che il capocannoniere, come ormai dall’inizio del campionato, rimane Lautaro Martinez che grazie alla doppietta di Lecce ha centrato il record personale: 22 gol in un singolo torneo, il precedente era di 21 messo a segno nelle ultime due stagioni e adesso si va a caccia delle 36 reti con cui Gonzalo Higuain prima e Ciro Immobile poi hanno segnato il primato assoluto in un torneo di Serie A. Il Toro chiaramente ha tutto per riuscire nell’impresa, e intanto si appresta a vincere la classifica marcatori Serie A.

Alle spalle di Lautaro Martinez, resiste in qualche modo Dusan Vlahovic: il serbo finalmente sta performando come la Juventus si aspettava quando lo ha pagato a peso d’oro acquistandolo dalla Fiorentina, decisivo anche contro il Frosinone con una doppietta e quota 15 gol raggiunta, staccando ulteriormente Olivier Giroud che, rimasto a secco nel pareggio del Milan contro l’Atalanta, si trova a 12 gol e vede il gradino più basso del podio insidiato da Paulo Dybala, che con la prima tripletta con la maglia della Roma è salito a 11, diventando così il sesto giocatore a raggiungere la doppia cifra nella classifica marcatori Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Analizzando le altre posizioni nella classifica marcatori Serie A, scopriamo che qualche movimento c’è stato: lo scorso weekend si sono portati ad un passo dalla doppia cifra Andrea Pinamonti, anche se il suo rigore è stato inutile per il Sassuolo (ma gli ha permesso di agganciare a quota 9 il compagno di squadra Domenico Berardi, ancora fermo ai box) e Duvan Zapata, anche il Torino ha perso ma il colombiano sta trovando un’ottima continuità che di fatto lo sta riportando ai tempi gloriosi dell’Atalanta, pur se con qualche rete in meno rispetto ad allora Zapata dimostra di essere un ottimo acquisto per i granata.

Restano ancorati a 9 gol gli altri, per esempio Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini che hanno spinto il Bologna al quarto posto e a sognare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione in Champions League; e Albert Gudmundsson, che non è andato a segno nella vittoria che il Genoa ha timbrato contro l’Udinese mettendosi di fatto al riparo da brutte sorprese in chiave salvezza. Sale prepotentemente Victor Osimhen, quattro gol nelle ultime due partite, e sale anche Teun Koopmeiners che ha raggiunto gli 8 gol nella classifica marcatori Serie A: l’olandese si aiuta con i rigori e infatti proprio dal dischetto ha consentito all’Atalanta di timbrare un importante pareggio sul campo del Milan.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 27^ GIORNATA

23 gol: Lautaro Martinez (Inter)

15 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

12 gol: Olivier Giroud (Milan)

11 gol: Victor Osimhen (Napoli), Paulo Dybala (Roma)

10 gol: Matias Soulé (Frosinone), Marcus Thuram (Inter)

9 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Riccardo Orsolini (Bologna), Hakan Calhanoglu (Inter), Romelu Lukaku (Roma), Albert Gudmundsson (Genoa), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Duvan Zapata (Torino), Joshua Zirzkee (Bologna)

8 gol: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Teun Koopmeiners (Atalanta)











