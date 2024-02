DIRETTA/ Juventus Frosinone video streaming tv: dominio bianconero negli 8 precedenti (25 febbraio 2024)

DIRETTA JUVENTUS FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Juventus Frosinone sta per avere inizio e in attesa dell’arrivo del direttore di gara vi mostriamo gli 8 precedenti giocati tra le due formazioni. Le due squadre si sono affrontate per un totale di 8 volte con 7 successi in favore della Juventus e un solo pareggio. La prima partita in assoluto giocata tra le due formazioni ha luogo a Torino il 28 ottobre 2006. Successo per la Juventus con il risultato di 1-0 davanti a più di 18.000 persone. Va ancora meglio nella gara di ritorno con ben due reti di stacco sempre in favore dei bianconeri.

La prima volta in serie A è stata giocata nel mese di settembre del 2015. Leonardo Blanchard riuscì a gelare il pubblico juventino con una rete nei minuti finali. Dopo quel pareggio la Juventus ottenne solamente successi contro la formazione ciociara. Da segnalare il risultato di 3-0 nella sfida tra Juventus e Frosinone grazie alle reti firmate da Dybala, Bonucci e Cristiano Ronaldo. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risale essere quella del gennaio di quest’anno con il pesante risultato di 4-0 in favore della Juventus, in coppa Italia, grazie alla tripletta del polacco Milik. (Marco Genduso)

JUVENTUS FROSINONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juventus Frosinone sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati. Anche la diretta streaming Juventus Frosinone sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

JUVENTUS FROSINONE: RISCATTO BIANCONERO?

Juventus Frosinone, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 12.30 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Dopo quattro partite consecutive senza vittorie in campionato, periodo in cui la Juventus è riuscita a racimolare solo due punti compreso l’ultimo pari a Verona, Allegri punta a tornare alla vittoria per tenere il Milan terzo ancora a distanza, anche se ormai l’Inter è l0ntana 9 lunghezze, per giunta con una partita disputata in meno rispetto ai bianconeri.

Non può permettersi però di lasciare punti per strada con disinvoltura il Frosinone, con i ciociari reduci da tre sconfitte consecutive in campionato. Un passaggio di calendario molto difficile per la squadra di Di Francesco che anche nel ko interno contro la Roma ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato, ma che ora ha visto ridursi a 3 punti il vantaggio sulla zona retrocessione, rischiando di farsi definitivamente risucchiare nella zona caldissima della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Juventus Frosinone, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Risponderà il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Valeri; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Kaio Jorge, Harroui.

JUVENTUS FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.32, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











