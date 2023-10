Classifica FIMI, Angelina Mango sale sul podio con “Che t’o dico a fa”/ Batte The Kolors, Annalisa e…

FIMI: la top singoli registra il debutto sul podio di Angelina Mango tra gli ex Amici…

La classifica FIMI si rinnova con due nuove capoliste e, oltre alla salita sul podio di Angelina Mango nella Top Singoli, registra il trionfo di Drake nella Top Album. O almeno questo é quanto si profila nella Top Of the music di FIMI aggiornata al periodo compreso tra il 6 e il 12 ottobre 2023, secondo la nota metodologica della rilevazione dei dati di vendita musicali unitamente agli ascolti in streaming, in particolare su Spotify Italia.

Nella Top singoli primeggia Cadillac di Boro, in salita di sette posizioni, con Artie 5ive & Andry The Hitmaker. Al secondo posto troviamo quindi l’ex capolista #1 Nightmares del duo in discesa Bresh e Pinguini Tattici Nucleari. Debutto new-entry pop e bilingue sul podio con la mention di Napoli, al terzo posto nella Top singoli FIMI, per Che T’o Dico a Fa’, il nuovo singolo dell’ex Amici 22 Angelina Mango (che registra un debutto soldout a Napoli con il “Voglia di vivere tour”): la più alta proposta di Amici (ex Amici 22) è anche in undicesima posizione con il tormentone estivo in salita Ci Pensiamo Domani (+1).

Stabilmente si trova alla #4 Papaya di Villabanks, mentre scende la quinta classificata Bon Ton di Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo (in discesa di due posizioni, -2).

Cala la proposta degli altri ex Amici superata da Angelina Mango, The Kolors, alla #6 con Italodisco, che era alla #2 ed é in discesa di 4 posizioni. Chiudono la Top 10 Singoli FIMI la settima posizione occupata da Bellissimissima di Alfa stabile (=), l’ottava Vetri neri di Ava, Anna e Capo Plaza (-3), la nona posizione Marracash & Guè con Insta Lova (-3) e la decima posizione Milano di Bia, Sfera Ebbasta e Fivio Foreign (-1). Fuori dalla Top 10, habemus in discesa la sedicesima posizione del tormentone estivo Taxi sulla Luna di Tony Effe con l’altra ex Amici superata da Angelina Mango Emma, Takagi & Ketra. Risalita di (+50) posti per Si No Estas di Iñigo Quintero. Una serie di posizioni, poi, si registrano per l’altra ex Amici superata dalla rivale nella storia del talent-show, Angelina Mango: dalla #20 alla #22 scende Annalisa con Mon Amour (-2), sempre l’ex Amici con Ragazza Sola guadagna tre posti (+3), e Disco Paradise con Fedez e Articolo 31 scende (-5). Inoltre, Annalisa Scarrone (a cui Angelina Mango soffia il miglior debutto femminile di Amici su Spotify Italia con Che t’o dico a fà) è anche alla #72 con Bellissima (-4). Significativa risalita dell’altra ex Amici anche lei superata da Angelina Mango, Elodie, dalla #42 alla #27 con A Fari Spenti.

Di seguito l’ordine nella Top singoli di FIMI:

– Boro, Artie 5ive & Andry The Hitmaker (Cadillac) – Bresh & Pinguini Tattici Nucleari (Nightmares) – Angelina Mango (Che t’o dico a fa’) – Villabanks (Papaya) – Drillionaire, Lazza & Blanco feat. Sfera Ebbasta e Michelangelo (Bon Ton) – The Kolors (Italodisco) – Alfa (Bellissimissima) –Ava, Anna e Capo Plaza (Vetri neri) – Marracash & Guè (Insta Lova) – Bia, Sfera Ebbasta & Fivio Foreign (Milano) – Angelina Mango (Ci pensiamo domani) – Coez e Frah Quintale (Alta Marea) – Shiva (Syrup) – Ernia, Bresh e Fabri Fibra (Parafulmini) – Pinguini Tattici Nucleari (Rubami la notte) – Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra (Taxi sulla Luna) –Inigo Quintero (Se No Estas) – Tedua feat Sfera Ebbasta (Hoe) – Mike Towers (Lala) –Annalisa (Mon amour)

La Top Album di FIMI vede Drake sbaragliare la concorrenza…

La Top Album della classifica FIMI segna il debutto alla #1 di For All The Dogs di Drake, pubblicato lo scorso 6 ottobre 2023. Alla seconda posizione FIMI, tra gli album, si riconferma La Divina Commedia di Tedua, mentre E Poi Siamo Finiti Nel Vortice di Annalisa, che era primo nella scorsa settimana, è classificato terzo. Stabilmente posizionato tra gli album in FIMI l, alla #4, troviamo Il coraggio dei bambini – Atto II di Geolier. L’esordio della new entry alla #5 é The Dark Side of the Moon Redux di Roger Waters. In sesta posizione troviamo poi Dedicato a Noi di Ligabue (che scende di tre posizioni, -3). New entry posizionata alla #7 é Sensazione Stupenda di Tommaso Paradiso. A chiudere la Top10 FIMI degli album vi sono l’ottava posizione occupata da Sirio di Lazza (che scende di tre posti, -3), alla nona posizione 10 di Drillionaire (-1) e decima Lovebars di Coez & Frah Quintale (-4).

Di seguito, l’ordine di piazzamento nella Top Album di FIMI:

– Drake (For All The Dogs) – Tedua (La Divina Commedia) – Annalisa (E Poi Siamo Finiti Nel Vortice) – Geolier (Il coraggio dei bambini – Atto II) – Roger Waters (The Dark Side of the Moon Redux) – Ligabue (Dedicato a Noi) – Tommaso Paradiso (Sensazione Stupenda) – Lazza (Sirio) – Drillionaire (10) –Coez & Frah Quintale (Lovebars)

