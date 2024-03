CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen già 1°, Ferrari seconda forza (2 marzo)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSTAPPEN SUBITO LEADER

La classifica Formula 1 indica subito gerarchie molto chiare: Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale 2024 di Formula 1 sul circuito di Sakhir, davanti al compagno di squadra Sergio Perez, tanto per mettere subito in chiaro quali potrebbero essere i rapporti di forza, sia con il resto del mondo ma anche interni, considerando che il campione del Mondo in carica ha fatto registrare il Grand Chelem (pole, vittoria, giro veloce e tutta la gara condotta senza cedere la prima posizione) quindi per Verstappen sono 26 punti contro i 18 di Perez.

La Ferrari può comunque essere almeno discretamente soddisfatta per il ruolo indiscutibile di seconda forza grazie al terzo posto di Carlos Sainz e al quarto di Charles Leclerc, per un totale di 27 punti per la scuderia di Maranello. Seguono George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton e Oscar Piastri, quindi alternanza di Mercedes e McLaren con Russell che precede il compagno di squadra nel duello interno di Stoccarda, infine chiudono la zona punti le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, quindi solamente cinque scuderie sono andate a punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SARÀ IL PRIMO LEADER?

La classifica di Formula 1 2024 sarà aggiornata per la prima volta sabato 2 marzo: si corre oggi infatti il Gp Bahrain, il primo della nuova stagione, sul circuito di Sakhir dove la scorsa settimana sono stati disputati i test ufficiali. Grande attesa per scoprire chi sarà il primo leader di una graduatoria: non sempre ovviamente chi vince il primo Gran Premio diventa poi campione del mondo, era successo lo scorso anno con Max Verstappen ma non nella stagione precedente o altre volte, e purtroppo bisogna anche ricordare che nel 2022 un grande inizio di Charles Leclerc non era poi bastato per prendersi il titolo.

La Ferrari sarà osservata speciale: ha mostrato buone cose nei test su questo circuito, soprattutto sul passo gara, e bisognerà concentrarsi esclusivamente sulla ricerca del Mondiale mettendo da parte quello che sappiamo già, ovvero che dal 2025 al volante della Rossa ci sarà un certo Lewis Hamilton che, da parte sua, va alla ricerca di una vittoria che gli manca da tre anni. Naturalmente la classifica di Formula 1 2024 al momento ha due padroni ben definiti: uno si chiama Max Verstappen, l’altro Red Bull e questo binomio sarà ancora quello da battere, almeno in questo Gp Bahrain a Sakhir e in attesa di scoprire se qualcosa cambierà rispetto alle ultime stagioni, cosa sempre possibile.

CLASSIFICA FORMULA 1: DA DOVE SI ARRIVA

Nel parlare della classifica di Formula 1 2024 possiamo iniziare presentando i protagonisti del paddock: per la prima volta nella storia la griglia di partenza della stagione ricalca esattamente quella della stagione precedente, non ci sono variazioni da quando Daniel Ricciardo aveva preso il posto di Nyck De Vries al volante della Alpha Tauri, scuderia che oggi si chiama Racing Bulls. Per il resto, tutto uguale all’avvio del 2023: come già detto la Red Bull è la scuderia da battere, la Ferrari l’anno scorso si è presa il terzo posto nel Mondiale costruttori ma nel finale ha davvero insidiato la Mercedes.

In grande crescita la McLaren che potrà ora contare sull’anno in più di esperienza di Lando Norris e Oscar Piastri, due piloti che hanno fatto vedere talento ma anche concretezza; la Mercedes ovviamente sarà sotto i riflettori perché inizia ad aprirsi un’era senza Hamilton, dunque il sette volte campione del mondo dovrà onorare al massimo la sua ultima stagione con le frecce d’argento e, parallelamente, è atteso al salto di qualità quel George Russell che l’anno scorso si è un po’ bloccato. Questo e altro ancora nella prima classifica di Formula 1 2024, il Gp Bahrain è dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sul circuito di Sakhir…

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen 26

2. Sergio Perez 18

3. Carlos Sainz 15

4. Charles Leclerc 12

5. George Russell 10

6. Lando Norris 8

7. Lewis Hamilton 6

8. Oscar Piastri 4

9. Fernando Alonso 2

10. Lance Stroll 1

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 44

2. Ferrari 27

3. Mercedes 16

4. McLaren 12

5. Aston Martin 3











