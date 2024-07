CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori: Leclerc e la crisi (Gp Ungheria, oggi 21 luglio)

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LA CRISI DI LECLERC

Analizzando la classifica Formula 1 2024 in vista del Gp Ungheria è inevitabile porre l’accento sulla crisi della Ferrari, anche se sarebbe meglio dire che il periodo negativo riguarda soprattutto Charles Leclerc. Il monegasco aveva illuso tutti con il trionfo a Montecarlo: sembrava davvero pronto a rivaleggiare con Max Verstappen per il Mondiale, invece da quel momento i suoi punti sono stati appena 12. Raccolti in quattro gare: quinto posto a Barcellona, due volte fuori dai primi dieci, ritirato in Canada e in più il settimo posto nella Sprint in Austria. Parliamo di crisi di Leclerc perché nel frattempo Carlos Sainz ha portato a casa 36 punti: esattamente il triplo di quelli del compagno in Ferrari.

Un rapido paragone ci dice che da Verstappen è arrivato un margine, dopo Montecarlo, di 74 punti: a Monaco Leclerc si era portato a 31 punti dal tre volte campione del mondo e sognava realmente un testa a testa, magari anche con vantaggio dalla sua parte visto il modo in cui la Ferrari aveva risposto agli aggiornamenti e un lieve calo da parte della Red Bull. Quattro gare e una Sprint più tardi il monegasco si trova a 105 lunghezze da Verstappen, e la cattiva notizia è che l’olandese non ha vinto le ultime due gare. Questo, naturalmente, ci dice che nella classifica Formula 1 2024 qualcuno è cresciuto a differenza di Leclerc… (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL GP UNGHERIA 2024

Con l’analisi della classifica Formula 1 2024 ci introduciamo all’intrigante Gp Ungheria: a Budapest si torna a correre dopo gli accadimenti di Silverstone, che dopo tre anni hanno consegnato una vittoria in Formula 1 a Lewis Hamilton e ci hanno detto che, lanciandoci verso la seconda parte della stagione, anche la Mercedes potrebbe avere fatto un bel salto di qualità. Certamente Max Verstappen rimane saldamente al comando della classifica Formula 1 2024, ma forse per la prima volta il regno dell’olandese e della Red Bull viene messo in discussione: intanto, va registrato che il tre volte campione del mondo non ha vinto le ultime due gare, e già questo è un fatto.

Non solo: in Austria è stato preso a sportellate da un Lando Norris che forse con maggiore lucidità avrebbe anche vinto la gara, a Silverstone invece Verstappen è stato battuto da una Mercedes che, come detto, i passi avanti li ha fatti eccome. Dunque attenzione a potenziali ribaltoni da qui al termine della stagione, mentre purtroppo dobbiamo registrare che nella classifica Formula 1 2024 sta calando sensibilmente la Ferrari, tenuta al secondo posto dei Costruttori da un Carlos Sainz orgoglioso e desideroso di dimostrare tanto per il 2025. La Rossa ha perso i punti di Charles Leclerc: può essere un cattivo affare.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: VERSTAPPEN SI GUARDA LE SPALLE

La classifica Formula 1 2024 ci dice che, entrando nel Gp Ungheria, Max Verstappen ha un vantaggio di 84 punti su Lando Norris: chiaramente si tratta di un bottino enorme e che ben riassume il divario che ancora esiste tra la Red Bull (o meglio l’olandese) e il resto del paddock, ma come detto nelle ultime gare, anche quelle che Verstappen ha vinto, la pista ci ha detto altrettanto chiaramente che scuderie come McLaren e Mercedes sono riuscite a migliorare e hanno ridotto il gap dalla Red Bull, potendo regalarci un entusiasmante finale di stagione perché anche qui a Budapest Norris potrebbe recuperare ulteriori punti su Verstappen.

In un periodo di vacche magre i tifosi della Ferrari, che hanno visto la McLaren irrompere a -7 nel Mondiale costruttori, si potranno eventualmente consolare con il passo di Hamilton, che dopo i primi Gran Premi anonimi è tornato a brillare: lo dimostra il fatto che, nella classifica Formula 1 2024, il sette volte campione del mondo si sia portato ad un solo punto dal compagno in Mercedes George Russell, e che adesso si trovi a sole 8 lunghezze da un Sergio Pérez che ha smarrito la via e continuando di questo passo rischia il licenziamento da parte di Red Bull. Tutto il resto lo scopriremo quando finalmente si correrà il Gp Ungheria a Budapest…

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 255

2. Lando Norris (McLaren) 171

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 146

5. Oscar Piastri (McLaren) 124

6. Sergio Pérez (Red Bull) 118

7. George Russell (Mercedes) 111

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 110

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

10. Lance Stroll (Aston Martin) 23

11. Nico Hulkenberg (Haas) 22

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 20

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6

15. Pierre Gasly (Alpine) 6

16. Kevin Magnussen (Haas) 5

17. Alexander Albon (Williams) 4

18. Esteban Ocon (Alpine) 3

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 373

2. Ferrari 302

3. McLaren 295

4. Mercedes 221

5. Aston Martin 68

6. Racing Bulls 31

7. Haas 27

8. Alpine 9

9. Williams 4











