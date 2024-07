CLASSIFICA FORMULA 1 2024: MAX VERSTAPPEN SEMPRE IN VETTA

La classifica Formula 1 2024 subirà ancora modifiche con il Gran Premio del Belgio 2024 oggi, domenica 28 luglio, naturalmente a Spa Francorchamps, sede di lusso per l’ultimo appuntamento prima della sosta estiva che congelerà poi per circa un mese la situazione e quindi i rapporti di forza. Continua ad essere piuttosto salda la prima posizione di Max Verstappen, che con 265 punti è al comando della classifica del Mondiale Piloti 2024 di Formula 1, anche se il rendimento non più così dominante della Red Bull potrebbe creare dei dubbi verso la seconda metà della stagione, cominciata domenica scorsa in Ungheria con la doppietta della McLaren.

La vittoria però è andata ad Oscar Piastri, con Lando Norris che gli ha restituito la posizione a tre soli giri dalla fine: considerando che il britannico è secondo nel Mondiale Piloti mentre l’australiano è “solo” quinto, questo potrebbe essere un segnale del fatto che in McLaren non credono molto che si possa riaprire la battaglia nella classifica Formula 1 2024, almeno a livello individuale, con Norris a -76 da Verstappen, che però avrebbero potuto essere 69 con un ordine diverso dal muretto McLaren. Norris è comunque sempre più saldo al secondo posto con i suoi 189 punti, inseguito dalla coppia della Ferrari che ha Charles Leclerc terzo a quota 162 e Carlos Sainz in quarta posizione con 154 punti.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: MCLAREN SECONDA TRA I COSTRUTTORI

Molto stuzzicante è la situazione che si sta creando nel Mondiale Costruttori per la classifica Formula 1 2024. Anche qui il primato è per la Red Bull con 389 punti, ma la posizione della scuderia anglo-austriaca non sembra più così salda, soprattutto a causa della terribile involuzione da parte di Sergio Perez, che ormai da un paio di mesi fornisce un contributo davvero limitato alla causa, tanto da essere ormai scivolato al settimo posto fra i Piloti. Qui allora la McLaren potrebbe sognare davvero con i suoi 338 punti, dei quali ben 43 sono arrivati domenica scorsa a Budapest, apoteosi (per il momento) della enorme crescita della storica scuderia inglese.

Il trend è favorevole proprio alla McLaren, che nel frattempo si è presa il ruolo di seconda forza davanti alla Ferrari, comunque protagonista nella classifica Formula 1 2024 con i suoi 322 punti, a conferma di una stagione che resta globalmente buona per il Cavallino Rampante, tuttavia con il peso della netta e improvvisa flessione dopo Montecarlo, quando si facevano sogni di gloria. Budapest ha portato almeno qualche segnale di ripresa, che sarebbe fondamentale confermare su una pista di enorme valore tecnico come Spa Francorchamps.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 265

2. Lando Norris (McLaren) 189

3. Charles Leclerc (Ferrari) 162

4. Carlos Sainz (Ferrari) 154

5. Oscar Piastri (McLaren) 149

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 125

7. Sergio Pérez (Red Bull) 124

8. George Russell (Mercedes) 116

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24

11. Nico Hulkenberg (Haas) 22

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11

14. Oliver Bearman (Ferrari) 6

15. Pierre Gasly (Alpine) 6

16. Kevin Magnussen (Haas) 5

17. Alexander Albon (Williams) 4

18. Esteban Ocon (Alpine) 3

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 389

2. McLaren 338

3. Ferrari 322

4. Mercedes 241

5. Aston Martin 69

6. Racing Bulls 33

7. Haas 27

8. Alpine 9

9. Williams 4