Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori, Gp Brasile 2021 (14 novembre)

Già ieri la Sprint Race ha portato qualche ritocco alla classifica Formula 1, ma sarà naturalmente oggi un giorno molto più importante per scoprire come cambieranno le gerarchie del Mondiale Piloti e del Mondiale Costruttori al termine del Gran Premio del Brasile 2021 che si disputerà sul circuito di Interlagos, a San Paolo. Weekend difficilissimo per Lewis Hamilton, alle prese con una doppia penalizzazione, di conseguenza per ora il suo ritardo da Max Verstappen nella classifica Piloti di Formula 1 è ulteriormente aumentato.

Il pilota olandese della Red Bull non ha fatto una Sprint Race straordinaria, tanto che è stato battuto da Valtteri Bottas, ma con il secondo posto si è preso comunque due punti che gli consentono di salire a quota 314,5, mentre un pur ottimo Lewis Hamilton (autore di una grande rimonta) è rimasto fermo a quota 293,5 punti e anche oggi in gara dovrà partire diverse posizioni dietro rispetto al suo grande rivale. In casa Mercedes sorride di più Bottas, che come abbiamo accennato ha vinto la Sprint Race salendo a quota 188 punti e consolidando così il terzo posto nella classifica iridata di Formula 1. Bravissimo anche Carlos Sainz, terzo e ora a quota 131,5 punti, vicinissimo al compagno di squadra Charles Leclerc che ne ha 138.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

La classifica Formula 1 ci riserva una lotta ancora più serrata per quanto riguarda il Mondiale Costruttori. Infatti Mercedes e Red Bull sono arrivate in Brasile separate da un solo punto, ieri la vittoria di Bottas davanti a Verstappen nella Sprint Race ha consentito a Stoccarda di guadagnare un ulteriore punto rispetto alle ‘lattine’ e di conseguenza adesso la classifica Costruttori di Formula 1 ci dice che la Mercedes ha 481,5 punti contro i 479,5 della Red Bull, differenza comunque minima e situazione che dunque oggi potrebbe già cambiare drasticamente.

Per il resto, la Sprint Race ha dato un punto alla Ferrari grazie al già citato bel terzo posto di Carlos Sainz, di conseguenza la scuderia di Maranello sale a quota 269,5 punti e allunga ulteriormente il proprio margine di vantaggio nei confronti della McLaren, che invece è rimasta ferma a quota 255 punti. Inoltre naturalmente oggi lo spagnolo partirà dalla terza casella sulla griglia di partenza, di conseguenza le prospettive a Interlagos potrebbero farsi molto interessanti per la Ferrari, in questo momento favorita per prendersi il terzo posto nella classifica Costruttori.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 314,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 293,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 188

4. Sergio Pérez (Red Bull) 165

5. Lando Norris (McLaren) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 138

7. Carlos Sainz (Ferrari) 131,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 86

10. Fernando Alonso (Alpine) 60

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 42

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 481,5

2. Red Bull 479,5

3. Ferrari 269,5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. Alpha Tauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11



