Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori prima del Gp di Germania 2019

Anche in vista del Gp di Germania 2019 che si svolgerà nel pomeriggio di oggi domenica 28 luglio 2019 il re della classifica della Formula 1 è Lewis Hamilton, che pure si presenta al circuito di Hockenheim da vero favorito. Il campione del mondo della F1 infatti ha dolci ricordi sulla pista tedesca e punta a questo fine settimana per rendere ancor più evidente il suo vantaggio in vetta alla classifica della Formula 1 riservata ai mondiale piloti. Dopo anche quanto raccolto a Silverstone, infatti il pilota della Mercedes vanta a bilancio ben 223 punti e quindi pure un vantaggio di 39 lunghezze sul primo rivale, ovvero il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo gradino del podio ora poi occupato da Max Verstappen, dopo quanto accaduto in Austria: a seguire l’olandese della Redbull nella top five poi sono ancora i due piloti della Ferrari Vettel e Leclerc, che pure si distanziano tra di loro di un niente, appena tre punti.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Se i piloti delle frecce d’argento monopolizzano i primi gradini del podio nella classifica della Formula 1 riservata ai piloti, ecco che la Mercedes svetta ovviamente anche nella graduatoria dei costruttori e pure in maniera più che netta. La casa di Toto Wolff infatti è stata sempre leader in questa prima parte della stagione della Formula 1 e alla vigilia del Gp di Germania 2019 vanta pure a bilancio 407 punti e un vantaggio di 164 lunghezze sulla prima rivale ovvero la Ferrari, che però è ferma a 243 punti. Terzo gradino del podio della classifica di Formula 1 per il Mondiale Costruttori per la Redbull, trascinata dall’ottimo Max Verstappen, mentre sono McLaren e Renault a chiudere la top five, rispettivamente vantando a bilancio 60 e 39 punti nella speciale graduatoria, stilata prima dell’Hockenheim.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

1 L Hamilton 223

2 V Bottas 184

3 M Verstappen 136

4 S Vettel 123

5 C Leclerc 120

6 P Gasly 55

7 C Sainz 38

8 K Raikkonen 25

9 L Norris 22

10 D Ricciardo 22

11 N Hulkenberg 17

12 K Magnussen 14

13 S Perez 13

14 D Kvyat 12

15 A Albon 7

16 L Stroll 6

17 R Grosjean 2

18 A Giovinazzi 1

Russell, Kubica 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1

1 Mercedes 407

2 Ferrari 243

3 Red Bull 191

4 McLaren 60

5 Renault 39

6 Alfa Romeo 26

7 Racing Point 19

8 Toro Rosso 19

9 Haas 16

10 Williams 0



