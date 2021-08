Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp d’Ungheria 2021

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE PILOTI CON VERSTAPPEN E HAMILTON

Quest’oggi si accenderà il Gran premio dell’Ungheria 2021 e pure tocca ora vedere che sta succedendo nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti e costruttori, prima che sventoli la bandiera a scacchi sul tracciato dell’Hungaroring. Alla vigilia della prova magiara, gara che pure si annuncia ricca di colpi di scena, come protagonista assoluto e leader della classifica iridata troviamo ancora l’olandese Max Verstappen, che pure ha realizzato uno 0 (tra mille polemiche non sopite per l’incidente con Hamilton) nell’ultimo banco di prova inglese: per il pilota della Redbull dunque la testa della lista con ben 185 punti, ma ora con un vantaggio molto più risicato rispetto ai primi rivali. Dopo i fatti di Silverstone infatti il campione del mondo della Formula 1 Lewis Hamilton è a quota 177 e dunque ne ha solo otto da recuperare sull’oranje, con cui dunque è lotta aperta per il titolo iridato. Protagonisti nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti alla vigilia del Gp d’Ungheria 2021, sia pure tenuti a distanza, sono Lando Norris, terzo con 113 punti, Valtteri Bottas con 113 punti, mentre Sergio Perez chiude la top five a quota 104: di fila ecco i due ferraristi, Leclerc e Sainz (80 e 68 punti a testa), con Ricciardo, Gasly, e Vettel nei primi 10.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Per la classifica della Formula 1, così come è stata segnata alla vigilia del Gran premio d’Ungheria 2020, ecco che tocca ora vedere cosa sta succedendo per il mondiale costruttori, dove pure è ancora lotta aperta tra Red bull e Mercedes: così come accade tra i piloti, anche tra i team la battaglia per il titolo iridato è sempre tra Horner e Wolff. Al momento dopo quanto occorso a Silverstone, troviamo in testa la squadra austriaca, sia pure con 289 punti e dunque solo 4 di vantaggio sulla scuderia anglo tedesca. A distanza di sicurezza la McLaren, trascinata fin qui da un eccezionale Lando Norris, a quota 163 punti, mentre quarta è la Ferrari con 148 punti: tocca all’Alpha Tauri chiudere la top five, sia pure con 49 punti e dunque una sola lunghezza di vantaggi sull’Aston Martin di Vettel. Chiudono la classifica Alpine, Alfa Romeo, Williams e Haas, con le ultime due ancora a quota zero punti.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 185

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 177

3. Lando Norris (McLaren) 113

4. Sergio Pérez (Red Bull) 104

5. Valtteri Bottas (Mercedes) 108

6. Charles Leclerc (Ferrari) 80

7. Carlos Sainz (Ferrari) 68

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 44

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 39

10. Sebastian Vettel (Aston Martin) 30

11. Fernando Alonso (Alpine) 26

12. Lance Stroll (Aston Martin) 18

13. Esteban Ocon (Alpine) 14

14. Yuki Tsuonda (Alpha Tauri) 10

15. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. Alpha Tauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

